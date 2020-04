78-jarige Purmerender kan geen kant op met z'n boot: "Baal als een stekker"

EDAM - Het coronavirus raakt iedereen. En dat geldt ook voor Erick Takes. De 78-jarige Purmerender woont op een tjalk en is veel op zee te vinden. Door de gevolgen van het coronavirus is hij nu niet ergens op de oceaan te vinden, maar zit hij met z'n zeilboot vast in Edam.

NH Nieuws

"Ik baal als een stekker", vertelt Erick. Zo'n drie weken geleden vaarde hij met z'n tjalk naar scheepswerf Groot in Edam voor een standaard onderhoudsbeurt, maar nu ligt hij daar nog steeds. Het Hoogheemraadschap heeft alle sluizen en bruggen gesloten en nu kan de Purmerendse schipper geen kant op. "Ik ben hier niet voor een recreatietochtje, maar gewoon voor onderhoud."

Quote "Overal worden er maatregelen weer versoepeld, maar van het Hoogheemraadschap horen we niks" ERick takes, schipper

"Als je 78 bent en je ligt zo vast hier bij het werf, dan is dat niet leuk voor hem," aldus de meelevende Karin Weel. Zij runt samen met haar man de scheepswerf in Edam en ook hun bedrijf lijdt onder de gevolgen van het virus. "We hebben nog één schip voor onderhoud, maar als deze weg is komen er geen andere schepen meer. En als je geen inkomsten meer hebt, dan houdt het op." Onzekere tijden voor Karin Weel en dat geldt dus ook voor Erick Takes. De eigenaar van de tjalk hoopt uiteraard dat het Hoogheemraadschap hem en Karin Weel wat tegemoet komt. "Overal worden er maatregelen weer versoepeld, maar van het Hoogheemraadschap horen we niks."