Gestopte windsurfer Van Rijsselberghe is veel thuis: "Ik zie het als goedmaken"

LAGUNA BEACH - Dorian van Rijsselberghe woont met zijn gezin in het Amerikaanse Laguna Beach. Door de coronacrisis blijft de gestopte windsurfer veel thuis. "Ik ga nu van het ene extreme in het andere. Ik zie het als goedmaken voor de afgelopen jaren", vertelt de Texelaar op het Youtube-kanaal van Bureau Sport.

De Verenigde Staten worden geteisterd door de coronacrisis. Van Rijsselberghe merkt vooral dat mensen er anders mee omgaan. "We wonen niet in Los Angeles, dus ik weet niet precies hoe de situatie daar is. Er zijn mensen die er spastisch overdoen en al vijf weken lang thuis zitten. Maar er zijn ook mensen die elkaars hand schudden en vinden dat iedereen zich aanstelt. Ik zit daar een beetje tussenin."

Contact vermijden

"We vermijden zovel mogelijk contact met buitenstaanders", vervolgt de Noord-Hollander. "We gaan wel lekker naar buiten. We maken veel wandelingen met de kinderen, want die kan je niet de hele dag binnen laten zitten."