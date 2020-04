Afvalinzamelaar Meerlanden roept op: zet niet zomaar grofvuil langs de weg

HAARLEMMERMEER - De chauffeurs van de Haarlemmermeerse afvalverwerker Meerlanden krijgen iedere dag te maken met grofvuil dat niet is aangemeld. Ze nemen deze zooi wel mee om de straten schoon te houden maar het resulteert in langere en intensievere werkdagen.

Om de stroom aan grofvuil aan te kunnen moeten de chauffeurs in de wijken hun pauze over moeten slaan. Chauffeur Paul vertelt zelfs dat het materieel van de Meerlanden niet toereikend is voor deze tijd: "We hebben extra voertuigen ingehuurd om de extra werkdruk aan te kunnen."

De oproep aan iedereen met opruimwoede in deze tijden is duidelijk. Zet je afval niet zomaar langs de weg. "Stop daarmee. Breng het netjes weg of maak een afspraak met de Meerlanden. Dat scheelt ons een hoop extra werk."

Afvalscheiding op de schop

De gemeente werkt al langere tijd aan een plan om afval te scheiden. Met de nieuwe manier van werken wordt minder restafval ingezameld en grondstoffen als plastic en etensresten kunnen gerecycled worden. De gemeente heeft onderzocht welke aanpassingen mogelijk zijn om de stijging van de kosten voor inwoners te beperken. Het college is akkoord met de aanpassingen. Later dit jaar zal de gementeraad een besluit nemen.

In Haarlemmermeer gooit elke inwoner gemiddeld 187 kilo restafval per jaar weg. Wethouder Mariëtte Sedee: “We passen het plan voor de nieuwe manier van afvalinzameling aan, maar het doel blijft onveranderd. We moeten een groter deel van ons afval scheiden en per huishouden veel minder restafval inleveren dan we nu doen. Het doel blijft dertig kilo restafval per inwoner in 2025.” In de infographic hieronder is te zien hoe de nieuwe situatie er uit zal zien, mits de raad akkoord gaat.