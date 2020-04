750 zakdoeken wapperen op Larens plein als tijdelijk monument

LAREN - Op het centrale plein in Laren is vanaf vandaag een tijdelijk Holocaust monument te zien . 750 zakdoeken wapperen de komende week tussen de bomen op de Brink.

De zakdoeken zijn een symbolisch eerbetoon en een herinnering aan de vermoorde Joden in de Tweede Wereldoorlog. Vanwege de coronacrisis hebben een tiental Laarders de zakdoeken thuis aan de lijnen zitten knopen.

De Amsterdamse Elise Steilberg heeft het kunstwerk ontworpen. "Ik ben heel tevreden. Ik heb alles ook gewoon op papier uitgetekend en uitgedacht", vertelt ze. Steilberg ziet het nu voor het eerst en is aangenaam verrast. "Ik vind het iets heel poëtisch krijgen."

Burgemeester Nanning Mol onthulde het kunstwerk en vindt het monument goed passen in het dorp. "Tegelijkertijd staat het symbool voor de afschuwelijke gruwelijkheden die de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. En het is heel belangrijk dat we deze dagen nadrukkelijk stilstaan bij het leed wat de oorlog bij verschrikkelijk veel mensen heeft aangericht."

Tot en met 5 mei zullen de zakdoeken bijven wapperen in de hoge bomen op de Brink.

Bekijk hier een uitgebreide reportage met reacties van Laarders op het monument: