Zo viert superfan Fabrice Koningsdag: "Ik hang thuis de oranje slingers op"

Fabrice heeft het syndroom van down en woont in de woonvoorziening Ons Tweede Thuis in De Kwakel. Ieder jaar kijkt hij weer uit naar de verjaardag van de koning. Dat die dit jaar thuis gevierd moet worden, maakt Fabrice niets uit. "Binnen Koningsdag vieren is net zo leuk als buiten", vertelt hij.

Zenuwachtig

De zenuwen voor het jaarlijkse feest beginnen bij Fabrice meestal een week van tevoren en hij weet niet of hij vanavond veel zal slapen: "het is altijd een beetje spannend", vertelt hij. Bijna net zo spannend als toen hij de Koning eens in het echt een handje mocht geven op Koningsdag.

Oranjesoep

Dat zal dit jaar niet gaan en daarom viert Fabrice zijn favoriete feest in De Kwakel met zijn huisgenoten en begeleiders. Er is dit jaar in Ons Tweede Thuis, waar Fabrice woont, zelfs een oranjesoep gemaakt om het geheel nog iets meer in oranje sferen te brengen.

Bekijk hier de reportage. Tekst loopt door onder de video!