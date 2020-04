Blaricum verwijdert barbeques en picknicktafels van strand

BLARICUM - Met het mooie weer is het goed vertoefen op het Stichtste Strand in Blaricum. Het was er dan ook regelmatig erg druk. "Te druk", vindt de gemeente. Daarom hebben ze de barbeques en picknicktafels weggehaald.

