Touringcar brandt volledig uit in Hilversum

HILVERSUM - Een flinke brand vannacht in Hilversum: aan de Mussenstraat is een geparkeerde touringcar volledig uitgebrand.

De brandweer kreeg een melding van een gebouwbrand aan de Anthony Fokkerweg. Bij aankomst bleek het om een touringcar te gaan, die in de naastgelegen Mussenstraat geparkeerd stond. Het vuur was inmiddels ook al naar een boom overgeslagen.

De brandweer had na ongeveer een uur blussen de brand onder controle. Behalve de touringcar en de boom, raakte ook een schutting door de brand beschadigd. Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan.