Vermiste kat Lowietje na vier jaar weer thuis

In de vijftien jaar dat Marya zwerfkatten verzorgt en opvangt in het havengebied van IJmuiden, heeft ze dit nog niet eerder meegemaakt. Ze komt wel eens katten tegen die een paar maanden of een jaar zijn vermist, maar dat een kat na vier jaar weer terecht is, vindt ze zelf ook heel bijzonder.

De stichting heeft een eigen opvang en daarnaast verzorgen vrijwilligers de zwerfkatten die rond de haven in IJmuiden leven. "We castreren die katten zodat er daar niet nog meer bij komen. Daarnaast voeren we ze elke dag. Op die manier kunnen we ze ook in de gaten houden."

Nieuwe kat

Tijdens het dagelijkse voeren ontdekte Marya opeens een nieuwe kat. "We zien wel vaker nieuwe katten, die vangen we altijd en laten de chip uitlezen."

Veel hoop op nuttige informatie van de chip had Marya niet. "Vaak is het loos alarm, dan zijn de gegevens van de eigenaar verouderd en kunnen we niet in contact komen met het baasje."

Emoties en kippenvel

Dit keer was het anders en kon Marya wél het baasje opsporen. De man woonde in Haarlem en was zijn kat Lowietje al vier jaar kwijt. "Toen ik hem het nieuws vertelde, brak hij. Die man had nooit gedacht dat hij zijn huisdier ooit terug zou zien", vertelt Marya.

De hereniging deed Marya ook veel. "Ik had overal kippenvel. Hij was zo ontzettend blij. En voor ons als stichting is dit ook heel leuk. We maken ook veel narigheid mee, dan is dit extra mooi."