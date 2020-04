Briefjes aan lantaarnpalen vormen intensief workout-parcours op dijk in Volendam: "Iedereen kan meedoen"

VOLENDAM - Het moest voor mensen die dagelijks op de Achterdichting in Volendam hardlopen wel een apart gezicht zijn toen opeens op 46 lantaarnpalen een briefje hing. Brian van der Leest heeft ze opgehangen om sportievelingen een buitenparcours aan te bieden.

"Het is toch wel een beetje de bedoeling dat we elkaar nu de inhoud geven om te bewegen en fit te blijven", zegt Brian, eigenaar van een sportschool in Volendam. Door de cororamaatregelen is die voorlopig nog dicht.

Om ervoor te zorgen dat de mensen die hij traint ook fit te houden, kwam Brian ineens op het idee om het parcours uit te zetten. Mensen kunnen bij de eerste paal bij de Kathammer de uitleg lezen en vervolgens hun niveau bepalen. De kleuren rood, groen, blauw en zwart corresponderen allemaal met een eigen parcours dat op maat gemaakt is voor beginners tot gevorderden. "Iedereen kan op zijn eigen niveau meedoen."

Sinds het paasweekend hangen de briefjes langs het pad, waar normaal gesproken veel mensen hardlopen. Daardoor kunnen zij ook andere oefeningen doen."Ik denk dat nu ongeveer 75 mensen per dag er gebruik van maken. Dan heb ik het in ieder geval niet voor niets gedaan."

Voorgekauwd

Als personal trainer is Brian al meer dan tien jaar bezig met het trainen van mensen. Deze oefenvorm stimuleert volgens hem om te trainen, want hij merkt dat zij het lastig vinden om zelf een parcours te bedenken. "Er staat veel online of op social media, maar ze hebben toch liever dat het allemaal voorgekauwd is, je moet naar de deur uit en je bent afwisselend bezig. Dat vinden de meeste mensen ook belangrijk."