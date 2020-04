Creatief in coronatijd: nieuwe app 'Rondje Wijk aan Zee' gaat de mensen rondleiden

WIJK AAN ZEE - De gidsen van Vereniging Rondje Wijk aan Zee staan door de coronamaatregelen noodgedwongen aan de kant. Toch heeft de Wijk aan zeese Greet Cudovan een oplossing bedacht om mensen te kunnen blijven rondleiden en te vertellen over het kustdorp in oorlogstijd: "We gaan digitaal, en laten een app maken."

Greet Cudovan is al 15 jaar verbonden aan Rondje Wijk aan Zee, die met de wandelingen verhaalt over het kustdorp in oorlogstijd. De vereniging laat nu in samenwerking met Beverwijkers Raimond Bos (voice-over) en ontwikkelaar Jan van Kampen een app maken. "We gaan het zo uitvoeren dat oma de geschiedenis thuis in de stoel kan beluisteren en bekijken en daarnaast ook gebruikt kan worden als lesprogramma. Kinderen doen oortjes in en maken een wandeling door Wijk aan Zee; heel leerzaam", aldus Greet.



Rondje Wijk aan Zee voert de wandelaars langs de bunkers van de Atlantikwall en langs plekken waar persoonlijke verhalen te vertellen zijn. "Dat ze soms met soms 26 mensen in een bunker zaten. Hoe was dat voor hen? Stonk het niet daar niet vreselijk? En hoe was het voor de mensen in het dorp? Normaal vertel ik daar de kinderen over tijdens zo'n rondleiding. Nu kunnen de mensen - individueel met oordopjes in - de verhalen beluisteren als ze wandelen door Wijk aan Zee." De app, die niet gedownload hoeft te worden, is klaar vóór 4 mei. "Hopelijk nog met wat muziek, maar daar ben ik nog niet helemaal over uit."