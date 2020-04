Anja bundelt verhalen over corona: "Niet vergeten wat deze tijd met ons gedaan heeft"

CASTRICUM - In deze quarantainetijd regent het nieuwe projecten en initiatieven. Zo bedacht de Castricumse Anja het plan om persoonlijke verhalen te bundelen tot een boek. Het doel is om straks na het corona-tijdperk te kunnen lezen hoe de Castricummer deze periode beleefde. "Ik hoop dat we elkaar op deze manier kunnen helpen door onze ervaringen op papier te zetten en dit met elkaar te delen."