Haarlem De Eethut levert maaltijden aan huis in Haarlem-Oost: "Zo zien we gelijk hoe het met de mensen gaat"

HAARLEM -Een keer in de week gezellig een hapje mee-eten bij de Eethut in wijkcentrum de Sprong: het kan niet meer sinds de uitbraak van het coronavirus. Maar de behoefte aan een gezonde maaltijd en een babbeltje is er nog wel bij veel mensen en daarom brengen de vrijwilligers de maaltijden nu rond.

In eerste instantie waren de vrijwilligers van stichting Ontmoet Elkaar helemaal gestopt met het bereiden van maaltijden, omdat de mensen niet meer met elkaar bij de Sprong kunnen eten. Maar er bleken toch veel mensen behoefte te hebben aan een gezonde maaltijd. "We zijn begonnen met het maken van tien maaltijden en die rond te brengen", vertelt Peggy Meulman van de stichting. "Maar inmiddels zijn het er zo'n 35 tot 40 per dag." De mensen die de maaltijd bestellen betalen zelf 2,50 euro aan eigen bijdrage. "Daar kunnen we het net van doen", vertelt Peggy. "Maar we houden echt niks over."

Sociale controle Het rondbrengen van de maaltijden is belangrijk, omdat de mensen die dit krijgen, praktisch het huis niet uitkomen. Dit heeft vaak te maken met hun gezondheid. "Eerst kregen ze nog wel eten van familie, maar dat gebeurt nu ook niet meer. En dan eten ze vaak alleen nog brood", vertelt Peggy. "Met onze maaltijden eten ze tenminste gezond." Daarnaast heeft het rondbrengen van maaltijden ook nog een sociale functie. "Het is eigenlijk ook een controle om te kijken hoe het met de mensen gaat." En volgens Peggy is dat hard nodig. Ze heeft al twee keer het sociale wijkteam naar iemand gestuurd in verband met eenzaamheid en ziekte. Voorlopig gaat de stichting Ontmoet Elkaar nog door met het maken en brengen van de maaltijden aan huis. En heel misschien ook wel voor altijd.