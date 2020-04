Wielerheld Ab Geldermans door uniek filmpje weer uit de vergetelheid

BEVERWIJK - Het is op de kop af zestig jaar geleden dat Ab Geldermans Luik-Bastenaken-Luik won. De Beverwijker was de eerste Nederlandse wielrenner die dit presteerde.

Ab Geldermans/privé-archief

Ab Geldermans (85) denkt nog graag terug aan die gedenkwaardige voorjaarsdag van 1960. Het is, samen met de gele trui van de Tour de France twee jaar later, een van de hoogtepunten van zijn loopbaan. Het meest memorabele moment van de Ardennenklassieker beleefde Geldermans voor een spoorwegovergang in het centrum van Theux. Daar moest hij, ontketend en alleen op kop, stoppen bij een gesloten spoorwegovergang. Geen paniek Met nog dertig kilometer voor de boeg en drie minuten voor op een achtervolgende groep, zou iedere andere coureur in paniek zijn geraakt. Zo niet Geldermans. Hij kende de reglementen. Op het moment dat de trein was gepasseerd en hij weer mocht vertrekken, moesten de achtervolgers halt houden zodat zijn voorsprong in stand bleef.

Quote "Ik vloog de Mont Theux op, ik was door niemand tegen te houden" Ab geldermans, winnaar van Luik Bastenaken-Luik in 1960

"Ik was totaal niet uit mijn ritme", zegt Geldermans, die voor de beroemde Franse ploeg St. Raphaël van kopman Jacques Anquetil reed. "Ik vloog de Mont Theux op, een gemene klim die ik eerder had verkend en dus geen verrassing voor me was. En zo ging hij op Luik af, onbedreigd. Een tijdje geleden heb ik daar beelden van gezien." Tekst gaat verder onder de video

NH Nieuws

Het gaat om unieke amateurbeelden waarvan de herkomst onbekend is. De Nederlandse of Belgische televisie hebben de koers niet geregistreerd. Geldermans werd op het filmpje geattendeerd door oud-wielrenner André Jansen, die er een paar jaar geleden bij toeval op stuitte toen hij een oude DVD met wielerbeelden van Beeld & Geluid kreeg. Hij beheert de Facebookpagina WAF (wielrennen, anekdotes, foto's enz.) En zo zag Geldermans eindelijk eens hoe hij het had gedaan - de oudste wielerklassieker winnen. Als we de beelden nog eens bekijken zegt hij met een lach: "Prachtig, ik was beste een knappe jongen. "

Uit de vergetelheid Misschien halen de beelden Geldermans een beetje uit de vergetelheid. De namen van Steven Rooks (1983), Adrie van der Poel (1988) en Wout Poel (1917) vallen vooral deze wielerloze dagen regelmatig als het gaat over Luik-Bastenaken-Luik, die voor vandaag op het programma stond. Geldermans wordt nog wel eens vergeten in dat rijtje. "Misschien is het te lang geleden", verzucht hij. "Maar ik heb hem toch maar mooi op mijn zegelijstje staan."

Priveé-archief Ab Geldermans

In het begin van de koers zag het er bepaald niet naar uit dat hij zou winnen. Hij had net de Ronde van Duitsland gewonnen en was als één van de kanshebbers naar de Ardennen gekomen. "Bij de start riep een Belg, Ivo Molenaers, luid zodat iedereen het kon horen dat iedereen vandaag voor de tweede plek reed, omdat de winnaar de renner was die naast hem stond. En dat was ik. Misschien heb ik me daardoor een beetje in slaap laten sussen, want aanvankelijk hing ik achterin het peloton." Dit tot woede van zijn ploegleider, Raphaël Géminiani. De Fransman vroeg wat Geldermans in godsnaam achterin het peloton deed. "Dit is niet het moment om te slapen. Naar voren moet je en snel een beetje."

Quote 'Wat zit je hier te slapen? Naar voren moet je en snel een beetje!" Raphaël Géminiani tegen de achterin het pelon rijdende Geldermans

Geldermans gehoorzaamde, Géminiani was geen man om tegen te spreken. Hij wrong zich door het peloton naar voren, maar hij was er nog lang niet. Er was namelijk ook een groep weg met onder andere Rik van Looy. Geldermans overbrugde de kloof naar de vluchters in no time. Géminiani wist niet wat hij zag toen hij bij de bevoorrading was gestopt en de Beverwijker op kop zag rijden van de kopgroep. Die dunde onder het stevige tempo van Geldermans vervolgens flink uit. Veertig kilometer voor de streep reed hij alleen vooruit, vanuit de auto luid aangemoedigd door Géminiani. Op weg naar de zege.

Geldermans heeft geen tastbare herinnering aan de overwinning, daarom is hij zo blij met het filmpje. Hij koestert het, net als de gele trui die hij heeft ingelijst. Het shirt hangt in de sportzaak in Beverwijk die hij na zijn loopbaan opende. Tegenwoordig runt zijn zoon Ab junior de winkel.

Fred Segaar/NH Nieuws

Ab Geldermans kijkt nog graag naar wielrennen en is een fanatieke Ajax-supporter. Daarom heeft hij het moelijk in deze sportloze corona-tijdperk. "Ik mis het. Ik zal blij zijn als deze rotperiode voorbij is. Maar het belangrijkste is dat we gezond zijn. Mijn vrouw Ilse en ik doen er veel voor om fit te blijven. Fietsen gaat niet meer zo goed, maar we lopen bijna elke dag een uur, meestal in Wijk aan Zee naar de pier."

Fred Segaar/NH Nieuws