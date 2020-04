Nederlands schip bedenkt Equator Challenge tijdens reis naar Europa

USHUAIA - Het Nederlandse tallship Bark Europa is vanuit Ushuaia onderweg naar haar thuishaven in Scheveningen. Door middel van de Equator Challenge kun je meedoen aan de reis van 9.000 zeemijl die het schip van kapitein Klaas Gaastra uit Enkhuizen maakt. Bij deze challenge kun je bepalen wanneer het schip de evenaar passeert.

Het Nederlandse tallship Bark Europa vertrok eind vorig maand vanuit Ushuaia in Argentinië. Dit is het meest zuidelijke punt van het continent Zuid-Amerika. Met negentien professionele en ervaren bemanningsleden wordt er teruggevaren naar de thuishaven in Scheveningen.

Door middel van de Equator Challenge kun je meedoen en raden wanneer het schip de evenaar passeert. Op de website van Bark Europa kun je zien waar het schip zich op dit moment bevindt, wat de weersomstandigheden zijn en kun je met tips en tricks van kapitein Klaas Gaastra, die lesgeeft in Enkhuizen, berekenen wanneer het schip de evenaar passeert.

Volgers meer betrekken

"Het is echt ongelooflijk hoeveel mensen het schip en haar crew volgen op deze unieke reis naar thuishaven Den Haag", vertelt kapitein Klaas Gaastra, die momenteel thuis zit. "De bemanning aan boord neemt echt de tijd voor het schrijven van mooie blogs en het maken van foto's."

Klaas Gaastra is één van de vier kapiteins van het Nederlandse tallship. Momenteel zit de Enkhuizer met zijn vrouw, die aan boord kok is, thuis en baalt hij dat niet mee kan doen aan deze reis. Maar nu hij thuis zit kun je hem wel alles vragen over het schip, het leven aan boord en de challenge waaraan je mee kunt doen.

"Om de volgers nog meer bij de reis te betrekken hebben we deze challenge bedacht, waarvan de eerste nu online staat", gaat Gaastra verder. "Iedereen kan vanaf nu gaan rekenen en mij vragen stellen. Die kunnen tot dinsdag worden gesteld via het Facebookevenement."

Zeilend terug

Voor de reis vanuit Ushuaia terug naar Nederland wordt alleen gebruik gemaakt van de 24 zeilen die het schip heeft. Er is een motor aan boord, maar die wordt enkel gebruikt voor noodgevallen. Via de Zuidelijke Oceaan en de Noord Atlantische Oceaan wordt teruggevaren naar Europa. Ze hopen er tweeënenhalve maand over te doen.

In onderstaande videoboodschap zie kapitein Klaas Gaastra, die je uitnodigt om mee te doen aan de Equator Challnge. De video is opgenomen in het Engels.