LIVE: Vliegend saluut boven Noord-Holland

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Drie Noord-Hollandse (ex-)KLM-piloten vliegen met twee dubbeldekvliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog en een toestel uit de jaren vijftig boven Schiphol en omliggende gemeenten waar veel luchtvaartpersoneel woont. "Het is een saluut aan iedereen", aldus initiatiefnemer Hans Nordsiek, "maar vooral ook voor die honderdduizenden medewerkers in luchtvaart die vanwege de coronacrisis met zorgen thuiszitten.

Nordsiek is een voormalig KLM-gezagvoerder die zijn pilotenpet inruilde voor een carrière als professioneel verhalenverteller.

Fly by boven de Polderbaan

De formatie vliegt tussen 14.00 en 15.00 uur boven de genoemde Noord-Hollandse plaatsen. Nordsiek verwacht rond 14.10 uur boven Amsterdam te vliegen, om 14.20 uur boven Amstelveen, om 14.25 uur vliegen ze een rondje boven Schiphol, inclusief een fly by over de gehele Polderbaan en ronken dan naar verwachting rond 14.35 uur door naar Haarlem en Heemstede.

De vlucht is hier live te volgen via de Facebookpagina van 'The Storyteller' Hans Nordsiek: