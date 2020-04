Tiende plaats Telstar na opmerkelijk seizoen stemt Jonker tevreden

VELSEN-ZUID - Ondanks dat de coronacrisis roet in het eten gooide wat betreft het uitspelen van de eerste divisie, kijkt Telstar-trainer Andries Jonker tevreden terug op het - inmiddels - afgelopen seizoen. Zijn ploeg eindigde op de tiende plaats, iets dat hij vooraf niet direct had verwacht.

"Het linkerrijtje is een mooi gevoel. Dat hadden we niet verwacht op 1 juli, dus dat is goed", haalt Jonker in het NH Radio Sportcafé de positieve punten uit een merkwaardig seizoen. "We hadden voorafgaand aan de competitie de laagste begroting van de hele eerste divisie. De doelstelling die ik toen had bedacht was om niet tussen Helmond Sport en FC Dordrecht te eindigen, maar een stukje daarboven. Uiteindelijk zijn we een heel stuk hoger geëindigd, met vooral meer punten en zelfs zicht en hoop op nog meer.."

Speculeren

"Waar je als trainer ook naar kijkt is dat de eerste tien wedstrijden elf punten opleverden en daarna hebben we een veel hoger puntengemiddelde gehaald", stelt de trainer. "Zelfs richting de twee. Het is natuurlijk allemaal speculeren, maar als we dat door hadden kunnen trekken had het nog mooier kunnen worden."