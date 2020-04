Een andere Koningsdag dan anders: zo kun je het toch een beetje vieren in West-Friesland

WEST-FRIESLAND - Het is een andere Koningsdag dan andere jaren. Door het coronavirus is er geen vrijmarkt, geen spelletjes voor de kinderen en geen kroeg open om te proosten op de verjaardag van de Koning. Toch wordt er hier en daar wat georganiseerd, om zo een beetje Koningsdag te vieren. De veiligheidsregio adviseert wel met klem om vooral thuis te blijven.

De vlag uit

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) roept iedereen op om de vlag uit te steken vandaag. In Enkhuizen worden vanaf 08.00 uur de klokken geluid en daarna zal de stadsbeiaardier Frits Reynaart in de Zuidertoren een aantal nummers spelen.



Kinderen kunnen een brief of tekening maken voor de koning, die uiteindelijk allemaal gebudndeld worden en aan de Koning worden overhandigd, aldus de KBOV. Ook worden muzikanten gevraagd om tussen 15.00 en 16.00 uur op te treden voor de ouderen in hun gemeenschap en volgt er om 16.00 uur een nationale toast.

West-Friese verkoopstalletjes

De verkoopstalletjes in West-Friesland zijn sinds de coronacrisis enorm in populariteit gestegen. En voor Koningsdag wordt daar handig op ingespeeld. Er is namelijk een speciale Koningsdagroute uitgezet langs deelnemende stalletjes in de regio. Onderweg kom je langs een aantal stalletjes waar je vragen moet beantwoorden en degene met de meeste goede antwoorden verdient een prijs.

Op (k)raamvisite

Bij melkveehouderij De Westfriesdijk in Andijk kun je op Koningsdag tussen 13.00 uur en 16.30 uur op visite bij de lammetjes via een drive-thru. Je kunt met je eigen auto door de stallen rijden en de pasgeboren lammetjes en melkschapen bekijken. Ook kunnen kinderen meedoen aan een boerderijbingo.

Bingo!

Als je nog zin hebt in wat vermaak in de avond dan kun je mee doen aan een online bingo vanaf 19.30 uur. Een aantal West-Friese horecaondernemers hebben de handen ineen geslagen en organiseren deze bingo in combinatie met de verkoop van een box met allerlei lekkers. De ondernemers willen daarmee juist de lokale ondernemers ondersteunen. De bingo wordt live gestreamd en de boxen kunnen opgehaald worden bij De Harmonie in Oosterblokker, Café de Werf in Hauwert of bij Eetcafé 70 Zaal Dolleburg uit de Goorn.

Let op! Blijf thuis!

Ondanks deze leuke initiatieven, wordt er wel gewaarschuwd om op Koningsdag thuis te blijven. "Met een groep samen feestvieren en vrijmarkten zijn niet tegestaan. Ook een vrijmarktkleedje op eigen stoep, voortuin of parkje is niet de bedoeling", zegt Bruinooge, voorzitter van de Veilighedisregio Noord-Holland Noord, in een dwingende oproep om vooral niet op pad te gaan. "Dus geniet thuis van een mooie dag met je eigen gezin"