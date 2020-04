Ballerina Floortje Elmers blij met livestream: "Ik hoop dat het een nieuwe doelgroep bereikt"

De cultuursector heeft flink te leiden onder de gevolgen van de coronacrisis. De organisatie van het Nationale Opera en Ballet, gevestigd in Amsterdam, heeft daarom besloten om livestreams van eerdere voorstellingen uit te zenden. De Amsterdams ballerina Floortje Elmers, danste in 2016 in Coppelia, het ballet dat vanavond wordt uitgezonden. NH Nieuws sprak haar over hoe het is om verplicht thuis te moeten zitten terwijl je beroep normaal gesproken zo intens is. "We willen niet vergeten worden."

Toen de verscherping van de maatregelen werd aangekondigd was Floortje hard aan het trainen voor het Four Seasons programma, dat eigenlijk op 6 april in première zou gaan. "Ik had daar een hele mooie rol in en ik keek er onwijs naar uit. Twee weken voor de première was ineens alles afgelast en dichtgegooid, dus dat was onwijs balen."

"We kunnen gelukkig thuis trainen. Er wordt door het gezelschap van alles online aangeboden. Via Zoom krijgen we trainingen aangeboden en voor ons zijn balletvloeren en bars thuis afgeleverd zodat we toch nog kunnen trainen."

Coppelia

Coppelia, een ballet dat in 2016 in première ging in Amsterdam, gaat over rivaliteit in de liefde. De hoofdrol is voor danseres Igone de Jongh, Floortje danst in Coppelia als een van haar vriendinnen. "Het is echt een hele mooie rol", vertelt Floortje. Coppelia wordt ook wel een feelgoodballet genoemd, waarin de ware liefde overwint.

"Ik ben er heel trots op, en ik ben heel blij dat we dit doen. We hebben heel veel trouwe fans, dus het is heel fijn dat we die mensen nog kunnen bereiken. We krijgen veel berichten van vrienden van het ballet die vertellen dat ze het zo ontzettend missen."

Nieuwe doelgroep

"Ik vind het heel leuk dat zo veel mensen het gelijk kijken op het moment dat het online komt te staan. En dan blijft het ook nog eens online staan zodat mensen het later terug kunnen kijken", vertelt Floortje.