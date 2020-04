"Respect voor beslissingen, maar snap de emotie van de verliezers"

Voor Telstar maakten de bepalingen weinig uit, vond Hammerstein. "We stonden op de tiende plek en kwamen twee doelpunten te kort voor play-offs als je naar de stand kijkt", legt hij uit aan NH Sport. Hammerstein heeft dan ook begrip voor beide standpunten die betaald voetbalclubs in konden nemen tijdens de stemming, maar hij vindt het zorgelijk dat er liefst negen clubs waren die geen stem uitbrachten. Telstar stemde wel, maar Hammerstein wilde niet vertellen voor welke optie zij kozen.

Waar de commercieel directeur van de Witte Leeuwen tevreden is met de uitkomsten, zijn er veel clubs op zijn zachtst gezegd niet blij met de keuzes van de KNVB. Hammerstein begrijpt de woede van onder meer FC Utrecht (eredivisie) en De Graafschap en sc Cambuur (eerste divisie), maar hoopt dat juridische stappen grotendeels uitblijven. "Ik snap het, maar ik hoop dat als ze er over hebben nagedacht ze het gewoon kunnen accepteren. Het is zo'n idiote tijd dat je het geld op een betere manier kunt gebruiken dan aan het aanvechten van deze beslissingen. Laten we eerst deze hele situatie onder controle krijgen."

#dietentmoetleeg

De twee acties (Avondje Telstar en #dietentmoetleeg) die de club heeft gehouden zijn Hammerstein overigens goed bevallen. "De 250 beschikbare boxen voor het duel tegen Ajax zijn allemaal uitverkocht en we hadden er nog veel meer kunnen verkopen", stelt hij. "De actie om de fanshop leeg te kopen loopt ook als een trein. Zo krijgen we alsnog wat inkomsten binnen."