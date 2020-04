Zwanenkoppel niet zo kieskeurig: nest ligt vlak naast drukke weg

De Pettemerweg is een drukke verbindingsweg tussen het dorp en de N9. Gelukkig heeft iemand een gevarendriehoek bij het nest geplaatst om de zwanen en het nest te beschermen.

Gevaar

Veel mensen laten via Facebook weten dat ze van de vogels in de berm genieten. Er wordt ook gewaarschuwd dat de zwanen een gevaar voor het verkeer kunnen vormen als de eieren er zijn of zodra de eieren uitkomen.