Marleen Pater uit Avenhorn zet zich al meer dan twintig jaar in voor bakkerijen in Afrika

AVENHORN - Meer dan twintig jaar zet Marleen Pater uit Avenhorn zich in voor haar stichting Bake for Life, waarbij bakkerijen in Oeganda en Kenia worden ondersteund. "Het is een kroon op je werk dat er dankzij ons nu honderden mensen daar aan het werk kunnen in een bakkerij, en dat dat wordt gewaardeerd", vertelt Marleen aan WEEFF.

Een paar jaar voordat Marleen begon met de stichting Bake for Life zat zij voor de televisie en zag daar het verhaal van een Afrikaanse vrouw voorbijkomen. "Ik dacht: 'wat moet je daar beginnen als vrouw, in dat arme land?' Dat verhaal kwam echt bij mij binnen", zegt Marleen.

Begin dit jaar was Marleen te gast bij Strijders. Toen vertelde ze dat haar idee grote impact heeft gehad op het leven van veel mensen in Afrika. Bijvoorbeeld op het leven van Steve, een jongen die niet kan lopen. Hij werkt in een van de bakkerijen: "Hij heeft nu een salaris en de meiden in Oeganda kiezen voor een man met perspectief. Een kreupele jongen heeft verkering en een huisje. Zijn vrouw maakt lekker eten voor hem klaar."

Als bakkersvrouw bedacht Marleen dat het een mooi idee zou zijn om een bakkerij in Afrika te beginnen, zodat mensen daar aan het werk kunnen en geld kunnen verdienen. Na een aantal jaar met het idee te hebben rondgelopen klopt ze aan bij het Liliane Fonds. Die vertelden haar dat er een mogelijkheid was om een bakkerij te beginnen in Ghana.

"We moesten er alleen wel zelf naar toe om het op te starten", laat Marleen weten. "Ik ben toen met een bakker uit Doetinchem die kant op gegaan. Bij terugkomst heb ik een contact gezocht met een aantal bakkersvrouwen en zijn we gaan kijken hoe we geld in konden zamelen. Dat was het voorwerk voor de stichting Bake for Life die werd opgezet."

Bakkerijen stillgelegd door coronacrisis

Nu meer dan twintig jaar later zijn er bakkerijen in Oeganda en in Kenia en is Marleen ook met haar man meerdere keren naar het Afrikaanse continent gegaan. In het voorjaar gingen zij voor het laatst heen, vlak voor de wereldwijde coronacrisis uitbrak en ook het openbare leven in Afrika heeft platgelegd.