Creatief in coronatijd: Hoorns restaurant start nieuw online concept

HOORN - We kijken er tijdens deze mooie aprilmaand niet eens meer van op: de lege terrassen en dichte café's en restaurants. Er wordt daardoor een beroep gedaan op de creatieve geesten van horeca ondernemers. Zo komt het restaurant Haai Society in Hoorn, met een nieuw concept.

NH Nieuws

Linne van Straten, de eigenaresse van het Hoornse restaurant, was klaar met het 'thuiszitten' en wilde wat doen met haar restaurant. Daarom laat ze haar chefkok nu wekelijks een online kookworkshop geven voor hun klanten. "De afgelopen paar weken heb ik ontzettend veel tijd doorgebracht op social media. Toen dacht ik; ik zie heel veel mooie initiatieven van restaurants die bezorgen, maar niet iets wat ik thuis kan doen", vertelt de Hoornse ondernemer over hoe ze op het idee gekomen is.

Quote "Geweldig om thuis een restaurantwaardig gerecht op tafel te zetten" Linne van straten, eigenaresse haai society

Chefkok Bas van Dijk kan op deze manier toch nog in zijn vertrouwde keuken staan en haar zoon Keldt fungeert als cameraman. Iedere week wordt er een nieuw gerecht gemaakt in de video en de benodigde ingrediënten brengt het restaurant persoonlijk bij de mensen thuis. "Mensen vinden het ontzettend leuk om nu te koken want ze hebben tijd over en ze vinden het geweldig om thuis een restaurantwaardig gerecht op tafel te zetten", aldus Van Straten.