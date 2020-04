Bussumse Rob verrast met lintje: "Ik ben er stil van"

BUSSUM - Geen lintjesregen in de Grote Kerk van Naarden en dus hoefde er niemand een smoes te bedenken. Vijf inwoners van Gooise Meren waren vandaag uitverkoren en werden telefonisch overvallen door burgemeester Han ter Heegde. Maar dan moeten ze wel de telefoon opnemen.

Het ging er vooral informeel aan toe in Bussum. De burgemeester zat aan zijn eigen eettafel, de bode en huisfotograaf maakte een zonnige rondrit met vijf boeketten op de achterbank en feestvarken Rob Harsevoort zat nietsvermoedend thuis toen om elf uur de telefoon ging. Hij is één van de vijf gelukkigen in Gooise Meren die aan de vooravond van Koningsdag een koninklijke onderscheiding heeft gekregen. Dat wil zeggen, het echte lintje krijgt hij in het najaar, maar vandaag werd Rob in de bloemen gezet.

Quote "Het is een beloning voor wat je doet, en daar ga ik lekker mee door" Rob harsevoort

Rob is al jarenlang als vrijwilliger actief in de gymnastiekwereld. Samen met heel veel andere vrijwilligers zorgt hij ervoor dat het verenigingsleven blijft bestaan. En sinds een paar jaar is hij de rots in de branding bij welzijnsorganisatie 'Tijd voor meedoen' in Huizen.

"Op Rob kun je bouwen", zo vat Astrid Veerman van deze organisatie zijn bijdrage samen. Ze vindt dat hij het 'lintje' meer dan verdiend heeft. En daar hebben zijn kinderen hard hun best voor gedaan. Het aantal lintjes is lager dan normaal maar dat heeft volgens burgemeester Han ter Heegde niets met de coronacrisis te maken. Wat hem betreft mogen dat er best wat meer zijn dus hij roept iedereen op volgend jaar mensen voor te dragen. En dan hopelijk weer gewoon met een feestelijke bijeenkomst in de Grote Kerk van Naarden. Want zo hoort het!