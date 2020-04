NH Gooi Radio-huiszanger Ruben Anthony presenteert nieuwe single

HUIZEN - Een zomers plaatje voor deze lentedagen, dat moet het zijn. Zanger Ruben Anthony, vaste gast van NH Gooi Radio, heeft een nieuwe single. Het plaatje 'Lost in love' is vandaag uitgekomen.

Het liedje komt in een voor Ruben verder stille periode vanwege het coronavirus. Zo moest hij eerder zijn theatertour 'on hold' zetten. Ook maakte hij een documentaire over Curaçao, waar hij geboren werd. Die zou hij aanbieden aan de ambassadeur in Den Haag, maar ook dat kan voorlopig niet doorgaan.

Maar zingen kan natuurlijk altijd. Daarom heeft Ruben er voor gekozen zijn single nu toch uit te brengen. En vanuit zijn eigen huiskamer laat hij hem toch regelmatig horen, via www.privepodium.live.

Ook NH Gooi Radio zal de nieuwe single van Ruben vaker gaan draaien. 'Lost in love' is hier te beluisteren.