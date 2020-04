Hoornse modeontwerper Sepehr Maghsoudi Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

HOORN - Een totale verrassing vandaag voor m odeontwerper Sepehr Maghsoudi (37). Terwijl hij op de stoep voor zijn modehuis in Hoorn vertelt over zijn collectie belt burgemeester Jan Nieuwenburg op. Sprakeloos neemt Maghsoudi de telefoon aan en dan hoort hij dat hij benoemd is tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Modeontwerper Sepehr Maghsoudi vertelde vanmorgen over zijn winkel, die helemaal in Koningsdagsferen is. Hij had een oranje loper uitgerold in de Muntstraat en de poppen in de etalage waren omgetoverd tot de koninklijke familie.

Maar het interview over Koningsdag kreeg een andere wending voor Maghsoudi. "Sepehr, ik heb een bijzonder telefoontje, ik denk dat 'ie voor jou is", onderbreekt zijn vriendin Simone Bommeljé. Zonder iets te zeggen neemt hij de telefoon aan en luistert.

"Sepehr, je spreekt met Jan Nieuwenburg, burgemeester van de gemeente Hoorn." Meteen straalt het gezicht van Maghsoudi. "Ik heb een bijzondere mededeling voor je en dat is dat het Zijne Majesteit de Koning behaagd heeft je te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau."

De modeontwerper schreeuwt het uit van blijdschap. "Wow! Dat meen je niet! Wauw, dat is fantastisch", zegt hij. "Dit is het beste nieuws dat ik ooit heb gehad, ik krijg tranen in m'n ogen."

