IC-verpleegkundige Britt Grevelink vlogt voor NH Nieuws: "Het wordt een avontuurlijke reis"

HAARLEM - Het personeel in de Noord-Hollandse ziekenhuizen werkt harder dan ooit, nu de coronacrisis de wereld al maanden in zijn greep heeft. Daarom geeft NH Nieuws het podium aan alle strijders die binnen de muren van het ziekenhuis zich dag en nacht uit de naad werken.

Britt Grevelink is verpleegkundige op de Intensive Care in het Spaarne Gasthuis en vertelt in deze vlog over dat het wat rustiger is geworden op de corona-afdeling.

Britt Grevelink vlogt tijdens haar nachtdienst. Sinds het uitbreken van de coronacrisis en het opzetten van een speciale corona-afdeling kunnen de medewerkers van het Spaarne Gashuis weer wat meer adem halen. "Sinds tijden is het eindelijk weer wat rustiger", vertelt Britt, "we hebben niet meer dat er opnames komen."

Best okay

Ze heeft het nu tijdens de nachtdienst 'best okay', zegt ze. "De diensten hiervoor waren ook best te doen."

Dat wil niet zeggen dat de rust definitief is teruggekeerd. Er liggen nog veel patiënten met corona op de intensive care. "En ik ben benieuwd hoe het gaat worden als de maatregelen anders zijn."

Ook zal er in deze fase van de bestrijding van corona in het ziekenhuis wat veranderen. "En als de operatiekamers weer beginnen, zijn wij onze buddy's op de afdeling kwijt. En misschien moeten we hen ook gaan helpen. Wat helemaal geen probleem is."

Het is dus onduidelijk wat de toekomst gaat brengen. "Het wordt een avontuurlijke reis."