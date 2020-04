Historische vliegtuigformatie brengt ronkend saluut aan Noord-Holland

Wie morgenmiddag in de buurt van Amsterdam, Amstelveen, Schiphol of Haarlem een 'donkerbrommend' geluid hoort: dat zijn de historische motoren van een bijzondere formatievlucht die een 'vliegend saluut' komt brengen. De formatievliegers komen een hart onder de riem steken voor iedereen die met zorgen thuiszit vanwege de coronacrisis.

The Storyteller

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Twee Boeing-Stearmans uit de Tweede Wereldoorlog en een De Havilland Chipmunk met aan boord drie Noord-Hollandse luchtvaartveteranen zetten morgen koers vanuit Breda International Airport koers naar het hart van de Nederlandse luchtvaart in Noord-Holland. De vlucht is een initiatief van 'The Storyteller' Hans Nordsiek, een voormalig KLM-piloot die zijn pilotenpet inruilde voor een carrière als professioneel verhalenverteller. Saluut "Het is een saluut aan iedereen", vertelt Nordsiek aan NH Nieuws, "maar vooral ook voor die honderdduizenden medewerkers in luchtvaart die vanwege de coronacrisis met zorgen thuiszitten. Daarom vliegen we morgen via Amsterdam, naar Amstelveen, boven het KLM-hoofdkantoor naar Schiphol, Haarlem en Heemstede." Nordsiek wil met de formatievlucht zijn steun betuigen aan iedereen die zich inzet om Nederland er weer bovenop te krijgen.

Quote "Voor al die luchtvaartmedewerkers: We're still here!" hans nordsiek, 'the storyteller'

Nordsiek wordt vergezeld door de Haarlemse oud-KLM-gezagvoerder Ferry van der Geest, die zich vanuit Texel met zijn Boeing-Stearman bij de formatie voegt. De Chipmunk wordt bestuurd door KLM-vlieger Piet Luijken uit Amstelveen. "We willen met deze vliegtuigen uit crisistijden laten zien dat we ook deze crisis kunnen overwinnen", aldus Nordsiek. "En voor al die luchtvaartmedewerkers: we're still here! We vliegen boven het KLM-hoofdkantoor als symbool dat de blauwe vogels ook echt wel weer gaan vliegen." De tuba's van een orkest Nordsiek beschrijft het geluid dat de Noord-Hollanders morgen zullen horen als een 'donkerbrommend' geluid. "Dit zul je niet als lawaai ervaren, maar als muziek! Laten we zeggen dat het de tuba's van een orkest zullen zijn." De toestellen zullen op gemiddeld 300 meter hoogte vliegen. De route De formatie vliegt morgen tussen 14.00 en 15.00 uur boven de genoemde Noord-Hollandse plaatsen. Nordsiek verwacht rond 14.10 uur boven Amsterdam te vliegen, om 14.20 uur boven Amstelveen, om 14.25 uur vliegen ze een rondje boven Schiphol, inclusief een fly by over de gehele Polderbaan en ronken dan naar verwachting rond 14.35 uur door naar Haarlem en Heemstede. Op de afbeeldingen zie je de route boven Amsterdam, Amstelveen, Schiphol en Haarlem:

De route van de formatievlucht Google Maps/Facebook The Storyteller

Livestream De vlucht wordt in zijn geheel gelivestreamd via de Facebookpagina van The Storyteller.

