Lintjesregen op een corona-manier: minder leuk, maar wel grotere verrassing

HAARLEM - De lintjes voor de kersverse leden, ridders en officieren van de Orde van Oranje-Nassau blijven nog even in verzegelde dozen. Ook de lintjesregen moet dit jaar op een corona-manier: de gedecoreerden kregen vandaag van de Haarlemse burgemeester een videobelletje of een gewoon telefoontje.

Het bronzen beeld van Willem van Oranje kijkt fronsend mee over de schouder van burgemeester Jos Wienen als deze weer videocontact legt met een Haarlemmer die is voorgedragen voor een lintje. De deur van het kantoor van de burgemeester kijkt uit op een lege Gravenzaal, waar het normaal gesproken op deze dag zou bruisen van koninklijke waardering.

Het klinkt dus ook eigenlijk niet als Wienen, weliswaar met de burgemeestersketting om, zegt: "Ik bel u, omdat de koning heeft besloten ...". Hij vindt het dan ook veel minder leuk. "Het vervangt niet het echte persoonlijke contact, het opspelden, het applaus en de bloemen."

Verassing

Maar de verrassing is er niet minder om. In tegenstelling. Marleen Klooswijk wordt bijvoorbeeld 'overvallen' tijdens het lesgeven. Zij is vanaf nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, voor haar dertig jaar vrijwilligerswerk voor het Houtfestival. Een jaarlijks evenement dat juist net te horen heeft gekregen dat het niet door kan gaan in dit jubileumjaar.

Ook Wim Eggenkamp is meer dan verrast, "hoewel, als de burgemeester belt met een ketting om, dan begin ik wat te bevroeden", reageert hij op het schermpje van de telefoon van de burgemeester. Hem valt de grote eer ten deel dat hij bevordert wordt van ridder tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, voor zijn grote inzet om de Kathedrale Basiliek Sint Bavo gerestaureerd te krijgen.

Lintjes-smoes

Maar een echte Lintjes-smoes overkomt Hans Luttik voor zijn werk voor het netwerk Geloven in de Stad. Zelf heeft hij meegewerkt aan het voordragen en verrassen van het echtpaar Molenkamp, dat zich al jarenlang inzet voor veel kerkelijk werk. Maar even later wordt Luttik zelf met een videobelletje verrast en geridderd. "Ik had helemaal niets door, ik zat een lintje te regelen voor anderen en ondertussen zaten ze allemaal complotten achter mijn rug om te doen."

Later in het jaar, als er weer bijeenkomsten gehouden mogen worden, nodigt burgemeester Wienen de Haarlemse leden, ridders en de nieuwe officier van de Orde van Oranje-Nassau uit om ze alsnog de decoraties op te spelden.