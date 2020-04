Indrukwekkende 1,5 meter-erehaag voor door corona getroffen Amstelvener (62)

De rouwstoet maakte een stop bij de woning van Hans in Amstelveen en reed vervolgens naar het uitvaartcentrum in de Kwakel. Door de hele straat stond het vol met mensen die met het vormen van een erehaag deden wat ze konden ter nagedachtenis van Hans. Een koppel op de scooter: "Ik denk dat onder deze omstandigheden je geen mooier eerbetoon kunt krijgen. Kippenvel, absoluut."

De altijd goedlachse zoon van Hans, Jordy de Breet, was duidelijk geemotioneerd na de uitvaart waar hij als een van de weinigen wel bij was. Voor de andere nabestaanden was de ceremonie via een livestream te volgen. Zelfs zijn oma, en dus de moeder van Hans, kon er vandaag niet bij zijn. "Ze heeft het met een livestream moeten zien. Hoe onwerkelijk, omdat ze gewoon niet meer mobiel was om hierheen te kunnen komen."