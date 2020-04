Acterende bodybuilder tovert tuin om tot sportschool: "In topvorm als audities weer beginnen"

EEMNES - Ook bodybuilder en acteur Olivier Richters, alias the Dutch Giant, kan al weken niet naar de sportschool. Maar stil blijven zitten is er niet bij. Hij heeft daarom zijn tuin omgetoverd tot geïmproviseerd krachthonk.

Hij ervaart ook de voordelen zo'n krachthonk in zijn tuin. "Het heeft wel wat met de zon en ik word niet gestoord. Ik merk zelfs dat ik thuis beter groei dan in de gym, omdat ik kort en krachtig train."

"Welkom in mijn Dutch Giant-gym", zegt Olivier Richters als hij zijn eigen sportschool in de tuin van zijn woning laat zien. "Ik heb van alles bij elkaar gesprokkeld om tijdens de coronacrisis toch te kunnen trainen."

"Ik weet niet of het een soort van verslaving is, maar ik haal plezier uit krachttraining"

Met zijn twee meter achttien en 155 kilo is Olivier's lichaam zijn handelsmerk. Tien jaar geleden begon de geboren Hilversummer met bodybuilding en woog hij tachtig kilo. Niets doen zou betekenen dat een deel van zijn spieren weer zou verdwijnen. "Het is een levensstijl geworden. Ik weet niet of het een soort van verslaving is, maar ik haal plezier uit krachttraining."