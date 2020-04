Burgemeester verrast Zandvoorter met lintje thuis: "Maar ik sta in mijn blote kont"

ZANDVOORT - De Zandvoortse burgemeester David Moolenburgh had vandaag een originele en persoonlijke manier gevonden om een lintje uit te reiken. In plaats van te bellen, ging hij met een megafoon naar het huis van Ben Zonneveld. Toen de burgemeester hem per telefoon vroeg naar buiten te komen, bleek uit het antwoord dat de Zandvoorter totaal verrast was: "Maar ik sta in mijn blote kont."

Vanwege de coronacrisis zijn er geen bijeenkomsten op het gemeentehuis tijdens de traditionele Lintjesregen. Burgemeesters bellen vandaag daarom de gelukkigen. Een ceremonie rond het opspelden van de versierselen komt later.

Maar omdat Ben Zonneveld om de hoek van het gemeentehuis woont, besloot burgemeester Moolenburgh hem op te zoeken. "Het is een beetje een rare manier om dit te doen." Met een megafoon bracht hij het prachtige nieuws over.

Maar eerst moest Zonneveld naar buiten komen. "Doe maar effe wat aan dan", reageerde de burgemeester, "Dat lijkt me wel verstandig."

Verrassing

Toen Zonneveld wat kleren had aangedaan en de deur opendeed, bleek dat dat hij niets verwachtte. Hij had zijn kaken en kin nog vol zitten met scheerzeep. "Ik was me net aan het scheren toen hij belde dus ik dacht: 'Waarom moet ik nou naar buiten komen?' We hebben elkaar net een paar dagen geleden ook al gesproken. Toen ik buiten kwam was de verrassing helemaal compleet."

Oranjebitter

Zonneveld is Lid in de Orde van Oranje Nassau geworden vanwege zijn vele verdiensten voor de gemeenschap in Zandvoort. Hij is een stuwende kracht achter vele Zandvoortse muziek-, sport-, en culture activiteiten. Hij is ook actief voor de lokale radiozender ZFM. Zonneveld: "Ik ben hartstikke trots. Het gaat mij er natuurlijk niet om met al die activiteiten dat ik zo'n lintje krijg. Ik ben blij dat dit niet tijdens zo'n bijeenkomst op het gemeentehuis wordt uitgereikt. Ik ben niet zo van die feestelijkheden. Maar ik ben er wel een feest van aan het maken vandaag, hoor. Ik zit nu met vrienden aan het strand en we drinken een oranjebitter."

Zoals de burgemeester het verwoordde: "Heel erg verdiend en van harte gefeliciteerd." Gevolgd door applaus voor de man met zijn hoofd vol scheerschuim.