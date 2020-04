Alkmaar Je laatste werkdag tijdens de coronacrisis: "We gaan later een groot feest geven"

ALKMAAR - Afscheid nemen van je werkende leven. Het gaat door de coronacrisis net even anders dan je in gedachten had. Geen collega's over de vloer, ferme handdrukken en zoenen. Maar alles op afstand. Toch kun je met een beetje creativiteit er best wat moois van maken.

Met een grote limousine wordt Cees Pronk uit Groet voor de deur van sportorganisatie Le Champion gereden. Bij het uitstappen klinkt applaus en er worden confettikanonnen afgeschoten. Cees neemt vandaag na twintig jaar afscheid als directeur evenementen bij Le Champion. Alleen familie en een handjevol collega's is erbij. Algemeen directeur Ron van der Jagt spreekt de pensionado toe. "Eigenlijk willen we je een hand geven en knuffelen maar dat gaat allemaal niet. Twintig jaar heb je gebouwd aan deze goed geoliede machine. Geniet van het leven en dank je wel voor je vakamanschap, inzet, scherpte en niet in de laatste plaats je humor en gezelligheid." Videoboodschap Pronk was twintig jaar lang verantwoordelijk voor sportevenementen zoals de marathon van Amsterdam, de Dam tot Dam, de Ronde van Noord-Holland en de Plus Wandel4daagse. De collega's die niet bij het afscheid kunnen zijn hebben een filmpje opgenomen met een persoonlijke videoboodschap. "Zelfs je, soms misplaatste, humor gaan we missen Cees", klinkt het op een van de filmpjes. Pronk neemt afscheid op zijn 63e verjaardag. Cees gaat met prepensioen en Hotel Zuiderduin was al geboekt voor een groot afscheidsfeest. In plaats daarvan kijken collega's nu mee door middel van een livestream. "Het is wel een bijzonder afscheid op deze manier maar ik heb wel een voordeel want ik krijg eigenlijk twee feestjes. Het officiële afscheid komt nog, dan gaan we een groot feest geven."