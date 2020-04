Wognumse leraren steken lesgevende ouders een hart onder riem met een bosje tulpen

"De kinderen hebben zó hard thuis gewerkt", vertelt directrice Carolien den Hartog. "En zeker de ouders. Die zijn in een spagaat terecht gekomen van thuiswerken en werken met de kinderen. Ze hebben een stukje van onze taak overgenomen en daar willen we ze hartelijk voor bedanken."

Bepakt en bezakt met bossen tulpen gingen de leerkrachten van de Wognumse school op weg om de kinderen en hun ouders zo vlak voor de vakantie te verrassen. En dat zorgde voor veel blije gezichten.

"We zijn hartstikke blij met jullie", laat lerares Dianne Kouwenberg weten aan een van de ouders die zij zojuist een bos tulpen heeft overhandigd. "En we missen de missen de kinderen ontzettend, dus we zijn blij dat we die na de vakantie weer kunnen zien."