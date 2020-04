Geen hele schooldagen in Eemnes: 'De hele week drie uur les per dag biedt meer structuur'

EEMNES - Vanaf 11 mei gaan de basisscholen weer open. In het protocol van de onderwijsbond staat dat leerlingen de helft van de week, hele dagen naar school zouden moeten komen. Basisschooldirecteur Ronald de Moor ziet dit anders. "Wij kiezen ervoor om leerlingen drie uur per dag naar school te laten komen."

De onderwijsbond heeft samen met verschillende onderwijsorganisaties een protocol opgesteld voor de basisscholen. De maatregelen zijn niet verplicht voor de scholen, bovendien staat in het document vermeld dat 'het onmogelijke niet wordt verwacht'.

In het protocol staat dat klassen gesplitst worden in twee groepen, die op verschillende dagen naar school gaan. De leerlingen moeten dan hele dagen naar school, benadrukte ook Minister Slob. Dit is om te het aantal mensen dat zich moet verplaatsen beperkt te houden.

Niet haalbaar

Ronald de Moor, directeur van basisschool De Zevensprong in Eemnes, vindt dit geen goed idee. Vanochtend heeft de school de ouders laten weten dat alle leerlingen elke dag drie uur naar school komen. "Het is goed dat de minister zoveel verantwoordelijkheid aan de scholen geeft, maar hele dagen lesgeven is voor ons niet haalbaar", laat De Moor weten aan NH nieuws.

"De groep die dan thuis zit, moet die dag huiswerk maken, welke opdrachten moeten ze dan doen? Dat huiswerk moet de dag erna besproken worden, dat is in de praktijk niet uit te voeren", verklaart hij zijn keuze.

De directeur vindt dat er op die manier teveel druk op leraren komt te staan, omdat ze voor hele dagen huiswerk moeten meegeven en moeten bespreken. Daarnaast, beargumenteert hij, is het beter voor de kwaliteit van het onderwijs om de kinderen iedere dag te zien: "Dat is beter voor de structuur en doordat er minder huiswerk gegeven wordt, blijft er meer tijd over om les te geven."

Elke groep is in tweeën gesplitst en krijgt 's ochtends of 's middags drie uur les, de rest van de schooldag wordt gevuld met huiswerk. Om ieder kind vijf halve dagen naar school te laten komen, gaat de school nu ook op woensdagmiddag open.

Praten met de kinderen

De school maakt ook een keuze in de vakken die gegeven worden. "We geven voor nu alleen de basis les: rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen." Daarnaast gaan leraren ook aandacht besteden aan hoe de leerlingen de afgelopen weken hebben ervaren. "Er spelen veel verhalen bij de kinderen. Sommige zijn ook bang, die maken zich bijvoorbeeld zorgen om opa en oma. Daar willen we met ze over praten."

Goede reacties

De school heeft het nieuwe plan vanmorgen met de ouders gedeeld, daarop kwamen veel positieve reacties. "Ouders vinden het vooral knap dat we dit zo snel voor elkaar hebben gekregen en ze zijn blij dat er duidelijkheid is." Ook dat de leraren bereid zijn om op woensdagmiddag les te geven, vinden de ouders bewonderenswaardig.

Het zal wel anders zijn als de scholen weer open gaan. Ouders mogen bijvoorbeeld het schoolplein niet meer op en mogen niet meer met hun kinderen mee naar binnen. "Vooral voor ouders met een kind in de kleuterklas is het heel raar om je kind bij de poort gedag te zeggen."

Ook voor oudere leerlingen zal het gek zijn. "Bij binnenkomst zullen ze geen hand meer van de juf of meester krijgen. In plaats daarvan krijgen ze desinfecterende gel", zegt Ronald. "Maar ondanks dit soort maatregelen hebben alle docenten er veel vertrouwen in."