Toch nog een feestje voor Adriana tijdens de lintjesregen: "Adri Hoeraaa"

JULIANADORP - Een dubbelgrote verrassing vandaag voor Adriana Hogendoorn uit Julianadorp. Sinds vandaag is zij lid in de orde van Oranje Nassau als waardering voor haar vele vrijwilligerswerk. Geen feest zou je denken door de coronacrisis, maar dan ken je haar familie niet. Die stond buiten met vlaggen en een spandoek. "Adri hoeraaa."

De dag van de lintjesregen ziet er door de coronacrisis anders uit dan anders. In Den Helder gaat de burgemeester evengoed even langs bij gelukkigen. Zonder officiëel lintje, maar wel met de blijde boodschap.

Plotseling een opstootje langs de Langevliet in Julianadorp. Vlaggen en een spandoek en mensen in oranje tooi. Robert Nagtegaal van de feestcommissie 'A3 Hoera': "Normaal zouden we er bij zijn, maar ja, dat gaat nu niet. We willen deze dag niet helemaal onopgemerkt voorbij laten gaan. En we staan op 150 meter afstand. Meer dan genoeg, denk ik."

Gelukkig is er voor familie toch nog gelegenheid om Adriana Hogendoorn te feliciteren. Ze heeft niets in de gaten gehad. Juist omdat ze in de Helderse politiek zit, was het niet helemaal vreemd dat de burgemeester even langs kwam: "Het eerste wat ik zei was: Jeroen, moet jij geen lintjes uitreiken? Dat was hij nu dus aan het doen."

"Toen zei de burgemeester dat ik even naar buiten moest kijken. Dat had ik helemaal niet verwacht dat de kinderen helemaal uit Breukelen en Nieuw Vennep komen. Het is een enorme waardering. Heel leuk."