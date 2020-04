KNVB hoopt dat Europese deelnemers deel premie afstaan

ZEIST - De KNVB wil dat alle profclubs gaan profiteren van de premies die de deelnemers aan de Champions League en Europa League volgend seizoen gaan verdienen. Dat is te lezen in de stukken die de bond voorafgaand aan de belangrijke vergadering van vrijdagmiddag aan alle profclubs heeft verstuurd. Ajax en AZ staan op de plekken die recht geven voor het spelen van Champions League.

Het is maar zeer de vraag of alle deelnemers aan de Champions League en Europa League vrijdag de oproep om solidair te zijn voldoende beantwoorden. Algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax liet twee weken geleden al weten dat voor zijn club de inkomsten uit de Champions League geen extraatje zijn. Volgens hem heeft Ajax dat geld juist nodig om alle kosten te kunnen dekken die het in zijn ogen moet maken om aansluiting met de Europese top te krijgen.