VANMIDDAG LIVE: Natuurlijk NH op zoek naar aalscholverkolonie op het Naardermeer

Het Naardermeer is het eerste gebied dat Natuurmonumenten ooit verkregen heeft en ligt in het gebied tussen Naarden, Weesp en Diemen. Het is een moerasgebied en heeft dus veel water en riet, maar ook een stuk bos.

Verslaggever Stephan Roest gaat mee op een boot die normaal gebruikt wordt voor excursies maar nu helemaal leeg is, op zoek naar de aalscholverkolonie in het gebied.

Flora en fauna

Op het Naardermeer woont een aalscholverkolonie bestaande uit honderden nesten. Onze verslaggever gaat hier aan land en bespreekt met boswachter Anne Slump, werkzaam voor Natuurmonumenten, wat voor flora en fauna er nog meer te vinden is in het gebied.