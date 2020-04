Terugkijken: Natuurlijk NH op zoek naar aalscholverkolonie op het Naardermeer

NAARDEN - In het wekelijkse programma Natuurlijk NH is te zien hoe verslaggever Stephan Roest op zoek gaat naar de mooiste plekjes natuur van onze provincie. In de aflevering van vanmiddag werd gezocht naar een aalscholverkolonie op het Naardermeer. Benieuwd hoe dat ging? Hieronder kijk je de aflevering terug.