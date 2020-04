IJmondse muziekestafette dendert verder met 'lockdown' van gitarist Vincent Hiemstra

BEVERWIJK - De muziekestafette van initiatiefnemer Gerbrand Castricum krijgt opnieuw een vervolg. Na Gerbrand en gitarist Hans Oldenburg, is het deze week de beurt aan muzikant van de BloesBroers: Vincent Hiemstra.

Het doel van de vorige maand gestarte estafette is simpel: de creativiteit aanwakkeren bij muzikanten die tijdens de coronacrisis minder optreden. Vincent Hiemstra, gitarist en muziekdocent, vindt het een mooi initiatief en wilde graag meewerken. "Ik bedacht het nummer toen ik op de racefiets zat naar Bergen", lacht hij tegenover NH Nieuws. "Het gaat de hele dag alleen maar over de lockdown natuurlijk. Dat woord zat in mijn hoofd en wilde graag met een rhythm en blues-nummer komen en dit is het geworden", aldus de enthousiaste muzikant. Tekst gaat verder onder de video.

In de regio is Hiemstra een bekend gezicht. Als muziekdocent, maar vooral ook als gitarist van onder meer lokale muziekbands zoals De BloesBroers, De Workmates, De Band Lone en Jacques Kloes & The Goodtime Gang.

