Profclubs krijgen keuze uit drie scenario's voor beëndigen competities

ZEIST - De profclubs in de eredivisie en eerste divisie hebben vrijdag tot 16.30 uur de tijd om hun voorkeur door te geven bij de KNVB over het beëindigen van de competities. Dat meldt de NOS .

De afgelopen dagen is de voetbalbond druk bezig om te kijken wat de meest eerlijke manier is om de competities te beëindigen, nu het duidelijk is dat het huidige seizoen niet afgemaakt kunnen worden. De clubs hebben een mail gekregen met daarin drie scenario's:

1. De competitie schrappen en de huidige ranglijst gebruiken voor het verdelen van Europese tickets, niemand degradeert.

2. De huidige ranglijst wordt aangehouden en de huidige ranglijst gebruiken voor het verdelen van Europese tickets, degradanten aanwijzen.

3. Niemand degradeert en de eredivisie volgend seizoen laten bestaan uit twintig clubs.

Het laatste scenario wordt afgeraden door de KNVB. Vooral de problemen rondom de veiligheid zouden te groot zijn als er voor die optie gekozen zou worden.

Belangrijk advies

"Zoals wij hem hebben begrepen zal de KNVB deze stemming zien als een zeer belangrijk advies", meldt een ingewijde aan de NOS. "Of het een bindend advies wordt? Dat moet nog blijken. Veel zal afhangen van de uitkomst en het aantal clubs dat zich misschien zelfs nog zal onthouden van stemming."

Om 16.30 uur moeten de clubs hun keuze hebben doorgegeven. Voor die tijd staat er om 14.30 uur nog een video-call gepland met de KNVB en de clubs.