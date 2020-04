Lintjesregen in West-Friesland: 46 inwoners moeten even wachten op het echte lintje

WEST-FRIESLAND - Er werd vandaag niks opgespeld door de burgemeesters van de zeven gemeenten, maar wel heel veel mensen werden gebeld in de regio West-Friesland. Maar liefst 46 inwoners uit de regio zijn vandaag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en enkele van hen zijn zelfs benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Bekijk hieronder in een overzicht wie er allemaal een lintje krijgen.

Medemblik - Ciska Groeneveld-de Jong uit Midwoud, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Ria Duin-Groen uit Zwaagdijk-Oost, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Gerard Kamp uit Hauwert, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Jan Mol uit Medemblik, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Jan Smit uit Opperdoes, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Marian Kamp-Dalebout uit Hauwert, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Anita van Arem uit Benningbroek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Ton Pronk uit Medemblik, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Ton Botman uit Medemblik, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gerard Kamp en Marian Kamp-Dalebout - Lid in de Orde van Oranje-Nassau Voor het echtpaar Kamp is het helemaal een bijzondere dag vandaag. Zij zijn beide benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Meneer Kamp is al veertig jaar vrijwillig actief bij verschillende verenigingen in zijn woonplaats. In 2020 kreeg hij de Waarderingsspeld van de gemeente Medemblik, omdat hij wordt gezien als een grote aanjager en stimulator.

Mevrouw Kamp is ook al jarenlang vrijwilliger bij vele verenigingen in het dorp, zoals dorpsblad de Dorpskoerier, Gymvereniging W.I.K, de Zondagschool en IJsclub Hauwert. Mevrouw Kamp ontving in januari de Waarderingsspeld van de gemeente Medemblik.

Hoorn - Olga de Vries-Souljé , Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Joke Doodeman-Gieling, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Gem Doodeman, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- An Klooster, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Cathrien van der Kruijs-Gadellaa, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- David Scholten, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Kees Pronk, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Gerard de Haan, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Arie van der Meer, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Rob Piet, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Jan Dokter, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

- Gerard Hubers, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

- Sepehr Maghsoudi, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau In de gemeente Hoorn krijgen acht kinderen ook een jeuglintje: Feline Zwaan, Shiobian Beerepoot, Eline de Hart, Cindy Klaver, Julia Hand, Marah van Andel, Sami Erman en Sander Eppinga.

Cindy Klaver - jeugdlintje

Het was eind juli vorig jaar toen Cindy (16) op een verjaardag van een vriendin in een flat aan de Astroutenweg het brandalarm af hoorde gaan. Na enige tijd zoeken waar de rook vandaan kwam, zag Cindy een buurman op de bank liggen.



Ze twijfelde geen moment en kwam in actie: "Ik ben toen naar boven gerend en heb bij de buurvrouw (van het slachtoffer) aangebeld, die op bed lag. Via haar balkon ben ik naar het balkon waar de brand was geklommen. De deur stond open, dus kon ik naar binnen." De man wilde maar niet wakker worden, waardoor ze hem in zijn gezicht sloeg. Vervolgens heeft ze het gas uit gedaan en de pan van het vuur gehaald.



Een dag later sprak NH Nieuws met Cindy, die haar verhaal toen heel koeltjes deed. "Het is niet zo dat ik denk, wat was het eng. Het was wel spannend. Maar ik vond het leuk en ben blij dat ik het heb gedaan."

Koggenland - Ger Groothuis uit Berkhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Lia ten Klei-Albers uit Bobeldijk, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Cees Booi uit Berkhout, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

- Machiel Kalf uit Oudendijk, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

- Marleen Pater-Bijvoet uit Avenhorn, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Marleen Pater-Bijvoet - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Toen Marleen op een avond in 1999 televisie zat te kijken en een alleenstaande Afrikaanse moeder om hulp zag vragen, raakte haar dat diep. Als vrouw van een bakker kwam ze op het idee om in een arm gebied in Afrika een bakkerij te beginnen. Inmiddels heeft ze meerdere bakkerijen en helpt ze honderden mensen. Ze zet zich meer dan fulltime in voor de door haar opgerichte stichting Bake For Live.



Maar dat is niet het enige wat Marleen doet. Ze heeft 20 jaar lang collecte gelopen voor KWF. Door haar manier van vertellen heeft ze veel andere inwoners en mensen daarbuiten enthousiast gemaakt en is het haar gelukt haar ideeën werkelijkheid te laten worden. Ze is bij NH Nieuws ook bekroond tot een van de Strijders uit onze provincie.

Opmeer - Alberto Steur uit Spanbroek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Hans Vermeulen uit Opmeer, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Annemiek Vermeulen-Beenakker uit Opmeer, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Maria de Vries-Beerepoot uit Aartswoud, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Maria de Vries-Beerepoot - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw de Vries zei in 1977 haar baan op als docent textiele werkvormen om fulltime te zorgen voor haar man, die ernstig hersenlesel had. Ondanks deze dagelijkse mantelzorg voor meer dan veertig jaar, bood ze onderdak aan de tienerzoon van een terminaal zieke vriendin en maakte zij ook tijd om kinderen uit Oost-Duitsland op te vangen. Daarnaast stelt ze haar molenwoning regelmatig open voor rondleidingen.

Stede Broec - Theo van der Jagt uit Enkhuizen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Loek Smid uit Bovenkarspel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Nico Bakker uit Bovenkarspel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Nico Weel uit Grootebroek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Vera Botman-Dudink uit Lutjebroek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Marga Groot-Schouten uit Lutjebroek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Theo van der Jagt uit Enkhuizen - Lid in de Orde van Oranje-Nassau Hij vroeg zelf dit jaar een lintje aan voor Vera Botman-Dudink, maar werd zelf vandaag ook verrast . Theo woonde vroeger altijd in Bovenkarspel en nu net over de grens in Enkhuizen. Maar zijn vrijwilligersactiviteiten zijn altijd meer op de gemeente Stede Broec gericht. Daarom heeft burgemeester Wortelboer van Stede Broec hem vandaag gefeliciteerd met zijn benoeming.



Theo is als vrijwilliger zeer actief in zijn regio. Zo is hij vrijwilliger bij de Sint Martinusparochie, is hij voorzitter geweest van de uitvaartvereniging St. Jozef en is hij nu nog secretaris bij de Jeu de Boulesclub in Lutjebroek. Ook is hij secretaris bij de Vereniging KMTP/Groei & Bloei.

Drechterland - Dennis Stap uit Hoogkarspel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Jan Koetsier uit Hoogkarspel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Rinus Ursem uit Venhuizen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Simon Groot uit Westwoud, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Silvia Slagter-Gerrits uit Hoogkarspel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Theo Andriessen uit Venhuizen, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Theo Andriessen - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Theo is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, net als zes andere inwoners van West-Friesland. Theo verdient dit omdat hij al sinds 1990 vrijwilliger is bij de EHBO Vereniging van Venhuizen/Hem. Hij helpt bij evenementen en traint burgers op het gebruik van de AED. Daarnaast is hij ook al ruim vijftien jaar vrijwilliger bij FNV Bouw.

Enkhuizen - mevrouw E.A.M. Leeuwinga-Bakker, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- de heer P.D.C. Kulk, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- de heer A.J. Dekker,Lid in de Orde van Oranje-Nassau

P.D.C. Kulk - Lid in de Orde van Oranje-Nassau Peter zet zich al jarenlang als vrijwilliger in voor het reddingstation Enkhuizen. Hij begon er op 1 april 1998 als motordrijver. Hij maakte vervolgens deel uit van de varende bemanning en is nu nog altijd verantwoordelijk voor het onderhouden van de reddingsboten. Sinds 2013 helpt Peer aan de wal en zorgt hij voor het materiaal. Peter was altijd 24/7 beschikbaar, niet alleen een belasting voor de vrijwilliger maar ook voor het gezin. Hij heeft deelgenomen aan 673 acties, waarbij 1781 mensen veilig aan wal werden geholpen.

