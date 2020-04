We krijgen last van huidhonger: "Mensen hebben koestering nodig"

Want normaal geeft ze 'knuffelsessies' aan haar cliënten, alleen haar praktijk in Amsterdam is natuurlijk ook al enige tijd gesloten. Met beeldbellen en 'quarantaine knuffelen' probeert ze toch nog in de dringende behoefte te voorzien: "Knuffelen is ook knuffelen van de geest, knuffelen van de emotie."



Toch is naast alle andere ellende van de coronacrisis 'huidhonger' ook een probleem dat we volgens Tjong Ayong niet moeten onderschatten. "Je kunt het vergelijken met je behoefte aan voedsel, dan voel je je ook niet lekker en je krijgt misschien kramp in je maag als je te lang niet eet. Met huidhonger is het vergelijkbaar, omdat je huid, je lichaam, snakt en verlangt naar aanraking."



En dus, zolang knuffelsessies voorlopig niet aan de orde zijn, geeft Tjong Ayong nog wat tips hoe je zelf je honger kunt stillen. Bekijk daarvoor de video.