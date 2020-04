Lintjesregen: 20 gedecoreerden in Haarlem en omgeving

HAARLEM - Bij de traditionele Lintjesregen vanwege Koningsdag hebben in Haarlem, Zandvoort, Heemstede en Bloemendaal vandaag in totaal 20 inwoners een Koninklijke onderscheiding gekregen. Vanwege de coronamaatregelen waren er geen bijeenkomsten en belden de burgemeesters met de gedecoreerden. De versierselen worden later uitgereikt.

In Haarlem zijn 16 inwoners blij gemaakt met een Koninklijke onderscheiding:

Wim Eggenkamp (74) is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich inmiddels enige tientallen jaren in voor het behoud en herstel van nationaal cultureel erfgoed. Hij was in Haarlem eerder onder meer voorzitter van de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk, die zich begin jaren 2000 heeft sterk gemaakt voor de ingrijpende restauratie van de Grote of Sint Bavokerk. In 1999 werd Wim Eggenkamp voorzitter van de Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo. Onder zijn inspirerende leiding vond tussen 2005 en 2019

de omvangrijke restauratie plaats van deze Koepelkathedraal. Deze restauratie werd vorig jaar beloond met een Europa Nostra Award in de categorie ’Behoud’.

Marleen Klooswijk (57) is ook benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zij is inmiddels 32 jaar de drijvende kracht achter de Stichting Multiplex / Houtfestival, die jaarlijks in Haarlem het Houtfestival organiseert. Dit gewaardeerde Haarlemse festival brengt de bezoeker in aanraking met andere culturen. Dit met het doel het onderling begrip tussen bevolkingsgroepen te bevorderen. Het Houtfestival staat sinds enige jaren ook op regionaal en zelfs landelijk niveau in de belangstelling. Marleen Klooswijk was meer dan 21 jaar

voorzitter van het bestuur van de Stichting Multiplex / Houtfestival. Sinds negen jaar vervult zij de functie van secretaris.

Chandersen Choenni (65) is ook benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Deze professor is een veelvuldig geraadpleegde wetenschapper op het gebied van migratiegeschiedenis en adviseur als het gaat om bevordering van integratie van (jonge) migranten in de Nederlandse samenleving. Hij was de eerste hoogleraar op de bijzondere leerstoel Hindostaanse Diasporastudies, in 2010 gevestigd aan de Vrije Universiteit.

Op zijn naam staan talrijke publicaties over de Hindoestaanse geschiedenis van Suriname en van Hindoestanen. Zijn (veelal vrijwillige) inzet voor de bevordering van integratie verrichtte hij onder meer voor de Raden van Toezicht van het Tympaan Instituut, de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Zuidoost en Museum Catharijne Convent.

Hans Luttik (62) is ook benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij zet zich inmiddels vele jaren in voor het de versterking en verbreding van de samenwerking tussen de kerken in Haarlem en in de regio Zuid-Kennemerland. Hij was in de regio onder meer de aanjager van het in 2006 gestarte netwerk Geloven in de Stad. Onder de vlag van Geloven in de Stad was Hans Luttik onder meer als inspirator en adviseur actief voor Het Open Huis voor maatschappelijk werk en de Coördinatiegroep Kerken en Vluchtelingen. Hij is tot slot voorzitter van het Samenwerkingsverband Jeugd, waarin Haarlemse organisaties

samenwerken die zich op jeugdwerk richten.

Wim Molenkamp (83) is ook benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich meer dan zestig jaar belangeloos in voor de wereldwijde zendingsorganisatie World Outreach. Dit onder meer als directeur van World Outreach International en inmiddels sinds vijftien jaar als voorzitter van het bestuur van de stichting World Outreach Nederland. Hij droeg vanuit die rol bij aan de realisering van kindertehuizen, opvang voor ex-prostituees en organisaties voor noodhulp en ontwikkeling. Daarnaast zet Wim Molenkamp zich inmiddels 25 jaar belangeloos in voor de Pinkstergemeente in Nederland en de gemeente Immanuël in Haarlem in het bijzonder.

Robin Smithuis (66) is ook benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Smithuis is radioloog. Hij stond in 2004 aan de basis van radiologyassistant.nl, een veel geraadpleegde wetenschappelijke website die zich richt op onderwijs aan arts-assistenten die opleiding tot

radioloog volgen, maar ook aan inmiddels gekwalificeerde radiologen in binnen- en buitenland. De door sponsorgeld verkregen inkomsten van de website en de opbrengsten van applicaties doneert Robin Smithuis rechtstreeks aan de Stichting Medical Action Myanmar. Deze organisatie verricht in Myanmar op grote schaal medische projecten.

Sjoerd Adema (73) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sjoerd Adema is meer dan dertig jaar belangeloos actief voor IJsclub Haarlem. Hij begon als begeleider en instructeur voor de jeugdafdeling en werd later jeugdtrainer, trainer voor de C-selectie en

seniorenbegeleider. Hij zette trainingsprogramma's op voor de selectiegroepen en haalde voor IJsclub Haarlem een sponsor binnen. Daarnaast is Sjoerd Adema in Loenen en in Noordwijk actief voor de Stichting Goed Kamp die tot doel heeft het kamperen te bevorderen, op een eenvoudige, natuurvriendelijke en duurzame manier.

Fred Drenth (73) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Drenth zet zich in diverse vrijwilligersfuncties langdurig belangeloos in voor de samenleving. Hij is politiek actief als voorzitter van de regionale afdeling van de ChristenUnie. Hij is daarnaast actief voor de

Christelijk Gereformeerde gemeente in Haarlem. Fred Drenth is voorts medeorganisator van maandelijkse kerkdiensten voor gemeenteleden met een verstandelijke beperking. Daarnaast biedt hij via de kerkelijke wijkgemeente Het Open Huis in Schalkwijk ondersteuning aan mensen die problemen ondervinden met huisvesting en levensonderhoud. Tot slot zet Fred Drenth zich in voor de begeleiding van vluchtelingen en organiseert hij humanitaire hulp voor de allerarmsten in Roemenië en eerder ook in Hongarije.

Gerda Drenth (71) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij zette en zet zich eveneens via diverse vrijwilligersfuncties langjarig in voor de samenleving. Zij is sinds 2014 koster in de Goede Herderkerk. Daarvóór ondersteunde zij veertien jaar lang het toenmalige

kostersechtpaar. Gerda Drenth is daarnaast lange tijd actief voor Sonrise, een project van een groot aantal kerken in Zuid-Kennemerland die elke zomer op tien locaties een week met sport en spel voor de buurt organiseren. Zij was ook vijf jaar secretaris van Het Kruispunt, die opvang organiseert voor personen die dak- of thuisloos zijn.

Greet Hersman-Sintenie (74) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Greet Hersman is inmiddels 36 jaar algemeen vrijwilliger bij de Zonnebloem in Haarlem-Noord. In al die jaren legt zij trouw elke week bezoeken af aan totaal vier leden van de Zonnebloem. Greet Hersman was dertien jaar secretaris van de afdeling Haarlem-Noord van de Zonnebloem. Zij organiseert en coördineert daarnaast met veel succes onder meer het jaarlijkse uitje van de Zonnebloem naar het volkstuincomplex in Haarlem-Noord. Naast haar activiteiten voor de Zonnebloem is Greet Hersman inmiddels 36 jaar als vrijwilliger actief voor de parochiegemeenschap Schoten/Mariakerk.

Anton Koper (64) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Koper zet zich inmiddels 45 jaar belangeloos in voor de Haarlemse Korfbal Club (HKC) Aurora. Hij organiseert al vele jaren het Pinksterkamp voor de jeugd. Daarnaast is Anton Koper 27 jaar organisator van de Open Aurora Prikkampioenschappen, de jaarlijkse afsluiting van het seizoen. Hij was tussen 1993 en 2003 voorzitter van HKC Aurora. In die periode is een nieuw clubhuis gerealiseerd, waar Anton Koper met een aanzienlijke ureninzet aan heeft bijgedragen.

Martien Luijcks (68) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij stond 25 jaar geleden mede aan de wieg van het InformatieSteunPunt GGZ (ISP) in Haarlem. Sindsdien vervult hij voor het ISP de functie van coördinator en verzorgt hij de publiciteit. Sinds vijf jaar is hij tevens penningmeester van het bestuur. Het ISP biedt laagdrempelige opvang voor mensen met een psychosociaal probleem. Ook bij geldzorgen, huisvestingsproblematiek en relatieproblemen helpt het ISP de klant de weg te vinden richting instanties en in de veelvoud van regelingen.

Peter Saarloos (75) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Saarloos zet zich inmiddels vijftig jaar in als vrijwilliger voor de Protestantse wijkgemeente Haarlem-Schalkwijk. Hij verzorgt het drukwerk, inclusief redactionele taken en fotografie, ook voor andere wijkgemeenten van de Haarlemse Protestantse Gemeente. Daarnaast is Peter Saarloos meer

dan veertig jaar actief als bestuurslid van de Fotokring Zandvoort en de afdeling Kennemerland van de Fotobond. Voor die laatste organisatie organiseert hij onder meer de in het land gewaardeerde regionale fotocompetitie.

Hans van Straaten (71) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is 35 jaar breed actief voor de Koninklijke Haarlemsche Football Club (HFC). Sinds vijftien jaar organiseert hij onder de vlag van die vereniging het G-voetbal voor voetballiefhebbers met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking. Daarnaast zet Hans van der Straaten zich in voor het ABC Architectuur Centrum. Hij was ook mede- oprichter van de stichting die de geschiedenis van Haarlem als filmstad op de kaart zet. Tot slot is Hans van der Straaten secretaris voor de Lieven de Key Penning. Deze Haarlemse onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan een

stedenbouwkundig project waarbij op het gebied van architectuur, monumenten, duurzaamheid of landschap een bijzondere prestatie is geleverd.

Peter Zuidam (75) en Helma Zuidam (71) zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Peter Zuidam zet zich inmiddels meer dan dertig jaar in voor de Stichting Vinkenslag, de

stichting die het beheer verzorgt van het clubhuis van de Scoutingvereniging Bos en

Duin in Bloemendaal. Hij is inmiddels achttien jaar voorzitter van het stichtingsbestuur.

Peter Zuidam houdt zich tevens een dag per week bezig met onderhoudswerkzaamheden

in en rondom het clubhuis. Ook voor de scoutingvereniging zelf is Peter Zuidam als

vrijwilliger breed actief. Tot slot zet hij zich inmiddels tien jaar in als instructeur bij Stichting Delftwijk Digit@@l, de stichting die tot doel heeft ouderen vertrouwd te maken met de digitale wereld.

Helma Zuidam zet zich meer dan dertig jaar in voor de Scoutingvereniging Bos en Duin in Haarlem, waarvan dertig jaar in de functie van secretaris en sinds kort als lid van het bestuur. Zij verricht daarnaast tal van organisatorische taken, zoals het vervoer van leden naar de opkomsten en de kampen en het schoonmaken van het clubhuis. Daarnaast zet Helma Zuidam zich belangeloos in voor de Stichting Molen de Adriaan in Haarlem. Sinds twee jaar zet zij zich tot slot ook in voor de leefbaarheid van het Garenkokerskwartier.

Bloemendaal

In Bloemendaal is de heer Marius Touwen (69) benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Touwen is als mens en als ondernemer zijn tijd altijd ver vooruit geweest. Verantwoord ondernemen voor de maatschappij komt bij hem van binnen uit en vanuit zijn enorme behoefte om bij te dragen aan het welzijn in Nederland. Hij heeft een zorgbedrijf Zorg van de Zaak opgebouwd met ruim 4000 medewerkers dat zich er op richt mensen langer te laten meedoen in de maatschappij.

De heer Touwen was als klein kind vaak ziek en zijn ziekenhuiservaringen zijn van grote invloed geweest op zijn carrière als ondernemer in de zorg. Daarnaast speelt kunst een belangrijke rol in zijn leven. Zijn werkzame leven is hij begonnen als teken- en kunstleraar op een aantal middelbare scholen. Ook was hij kunstcriticus en organiseerde kunsttentoonstellingen. Via deze activiteiten, zoals het ontwerp en de op- en afbouw van tentoonstellingen, kwam hij in aanmerking met laag opgeleiden en werklozen. Hij realiseerde zich dat hij een maatschappelijke bijdrage kon leveren door werkloze jongeren te laten re-integreren. Op zijn 40ste begon hij de Calder Groep met als doel de succesvolle re-integratie van langdurig werklozen. Een van zijn belangrijkste verdiensten is geweest om te investeren in het Rode Kruis ziekenhuis en deze hiermee gered van een faillissement.

In Bennebroek is Jos Frencken (73) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Frencken is leerkracht in hart en nieren. Zelfs nu hij met pensioen is, blijkt uit zijn vele vrijwillige activiteiten dat er een rode draad zit in het onderwijzen van de kinderen. Ondanks dat hij gepensioneerd is verricht hij nog vele taken en activiteiten, waarbij thuiszitten en van rust genieten er niet bij hoort. Sinds 2009 is de heer Frencken betrokken bij de Stichting Oorlogs Historie Bloemendaal. Hij zit in de werkgroep Bennebroek, welke is opgericht na de gemeentelijke fusie tussen Bloemendaal en Bennebroek. Hij was als leerkracht van de Franciscusschool in Bennebroek al betrokken bij het schoolproject "Adopteer een Monument" en is dit vrijwillig blijven doen na zijn pensionering. "Adopteer een Monument" is een project met betrekking tot de WOII en is bedoeld voor de basisschoolleerlingen van de groepen 7 en 8. Sinds zijn pensionering is hij verbonden gebleven aan De Franciscusschool. In Bennebroek is hij de motor achter het educatieve project 'adopteer een monument'. Hij regisseert dit project, is de spil tussen de drie Bennebroekse scholen, de gemeente en andere betrokkenen. Verder werkt de heer Frencken sinds 2009 als vrijwilliger bij Welzijn Bloemendaal. Hij houdt zich voornamelijk bezig met ondersteuning in de ICT ten behoeve van de films en lezingen in Bennebroek.

Heemstede

In Heemstede is Hans Kerkhoff (81) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is al meer dan 50 jaar op vele terreinen actief als vrijwilliger, met name voor de kerk, natuur en milieu en vluchtelingen. Sinds 1987 is hij vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Heemstede; hij bezorgt maandelijks het kerkblad. Hij was ook 8 jaar vrijwilliger bij de Vrienden van de Oude Kerk in Heemstede. Hier organiseerde hij maandelijks concerten en wierf fondsen voor het onderhoud van het gebouw en het orgel.

Bij het IVN afdeling Zuid-Kennemerland is hij sinds 2000 natuurgids en verzorgt hij excursies. Andere activiteiten vanuit het IVN zijn: het geven van cursussen, begeleiden van afstudeerprojecten, geven van gastlessen over duurzaamheid op scholen, adviseren bij de bouw- en verkeersprojecten binnen de gemeente. Hij is ook vrijwilliger bij Thijsse’s Hof in Bloemendaal, waar hij rondleidingen in de tuin geeft en biologieles aan leerlingen van de basisschool. Vanaf 2007 is de heer Kerkhoff bestuurlijk actief voor de vereniging Vrienden van de Haarlemmerhout, sinds vorig jaar als voorzitter. Hij zet zich in voor het behoud van de Haarlemmerhout op het gebied van ecologie en duurzaamheid, zoals door het plaatsen van nestkasten en het inventariseren van te kappen bomen. Als lid van de Adviesgroep Duurzaamheid van de gemeente Heemstede maakte hij zich sterk voor bijvoorbeeld de vermindering van afval, energiezuinige verlichting en meer groen in de woonwijken.

Via het Platform Vluchtelingen Heemstede organiseert hij mede de activiteiten voor statushouders, zoals maaltijden en wandelingen. Daarnaast koppelt hij door middel van

een maatschappelijke stage de statushouders aan leerlingen van College Hageveld. Ook begeleidt hij als vrijwilliger van de stichting Taalcoaches een vluchtelingengezin. Tot slot mag in dit (niet-complete) overzicht zijn inzet als collectant voor verschillende goede doelen niet onvermeld blijven.

Zandvoort

In Zandvoort is Ben Zonneveld benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ben Zonneveld kan worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Ook is Ben “iemand die vele werkzaamheden heeft verricht die voor de gemeenschap een bijzondere waarde hebben”.

Met zijn kennis, netwerk en ervaring is Ben een stuwende kracht achter vele Zandvoortse evenementen. Dit varieert van muziek-, sport-, en culture activiteiten, tot de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. De ene keer gaat het om het bieden van extra handen, een andere keer om het uitwisselen van kennis, het bijhouden van de boekhouding of het aanvragen van de juiste vergunningen en ontheffingen. Zo is Ben vanaf de eerste editie van de Circuit Run in 2008 een zeer betrokken vrijwilliger die dit spektakel tot een groots feest voor de deelnemers en bezoekers maakt. Ook zet Ben zich sinds 2005 actief in voor de Zandvoortse radiozender ZFM, waar hij wekelijks een informatieve uitzending verzorgd. Hierbij heeft hij oog voor alle luisteraars en er wordt geen onderwerp geschuwd.