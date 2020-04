Hart voor de Zaankanters Kwis: "Help een Zaankanter de crisis door"

ZAANSTAD - Het is vrijdag en hoewel de stapavondjes in de kroeg even niet mogelijk zijn, ontstaan er wel andere initiatieven die je gewoon vanaf de bank kan doen. Zo ook de Hart voor de Zaankanters Kwis. Voor een klein bedrag steun jij een ondernemer of goed doel uit de Zaanstreek en kun je de quiz anderhalfuur lang spelen.