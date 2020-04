Twee mannen uit Medemblik gewond na botsing tegen pijlwagen op N247 bij Middelie

Het rijbewijs van de 27-jarige bestuurder van de auto is in beslag genomen. Beide mannen moesten door de brandweer uit hun auto gehaald worden en zijn naar het ziekenhuis gebracht met onbekende verwondingen. Bij de bestuurder is bloed afgenomen om te kijken of hij onder invloed van verdovende middelen was op het moment van het ongeluk.

Ook de bestuurder van de pijlwagen, een 48-jarige man uit Culemborg, moest door de brandweer bevrijd worden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht voor controle maar bleek ongeschonden uit de crash gekomen te zijn.