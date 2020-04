Burgemeester Texel teleurgesteld in premier Rutte: "Plannen liggen klaar"

De burgemeester van Texel, Michiel Uitdehaag, is niet blij met premier Rutte. Het hele eiland had zich klaargemaakt voor een snelle start van de 'anderhalvemetersamenleving', maar dat blijkt allemaal voorlopig voor niets.

NH Nieuws

Burgemeester Uitdehaag is teleurgesteld in de premier. "Enkele weken terug vroeg premier Rutte om na te denken over die anderhalvemetersamenleving, zodat bepaalde sectoren weer op konden starten. Deze week zei hij daar niks meer over." Ondernemers op het eiland kwamen met het idee om niet per sector, maar voor het hele eiland een plan te maken. De burgemeester ging daarom samen met de ondernemers, maar ook sportclubs, ouderenorganisaties en huisartsen kijken naar een eilandaanpak voor de anderhalvemetersamenleving. Streng naar Rutte Het belangrijkste doel van dat plan is dat zowel inwoners als toeristen zich veilig kunnen voelen op het eiland. "Jammer is nu, en dan ben ik toch een beetje streng naar premier Rutte, dat hij de verwachting heeft gewekt dat die plannen gemaakt konden worden, maar daar afgelopen dinsdag niets over gezegd heeft."

Texel is sterk afhankelijk van het toerisme. Als met name horeca-ondernemers op het eiland geen mogelijkheid wordt geboden om binnen de veilige marges weer iets te kunnen doen, dreigen bedrijven failliet te gaan.

Quote "Zeker met dit mooie weer kriebelt het en wil je aan de slag" Coen witte, voorzitter Texelse strandexploitanten

Vooral strandpaviljoens op het eiland hebben het zwaar. Zij lopen de financiële ondersteuning voor personeel vaak mis, omdat de peilmaand januari is en paviljoens dan vaak niet opgebouwd zijn of met een minimum aan personeel werkt. Daarnaast hebben de paviljoens in de wintermaanden geïnvesteerd en verbouwd om vanaf april/mei te kunnen verdienen. Die inkomsten blijven nu vanwege de coronasluiting uit. Niet uit de kosten, wel wat reuring Coen Witte is eigenaar van strandpaviljoen 'Paal 19 en een half', en hij is voorzitter van de Texelse strandexploitanten. Hij ziet dat het water de strandondernemers aan de lippen staat en dat ze dolgraag iets willen gaan doen, binnen de marges van de anderhalvemetereconomie: "Wij hebben veel ruimte om te schuiven met tafels. Daarnaast kunnen we looprichtingen aangeven zodat bezoekers elkaar niet tegen het lijf lopen, en zullen we een deurbeleid voeren om mensen duidelijk te maken wanneer het terras vol is."