Groen licht voor arbeidsmigranten in voormalig Joods Werkdorp

Op het terrein van het voormalige Joods Werkdorp moeten zeven barak-achtige gebouwen voor de huisvesting van de arbeidsmigranten verrijzen. Karel ziet af van het huisvesten van seizoensarbeiders in het historische hoofdgebouw, na vele emotionele bezwaren uit de gemeente.

Projectontwikkelaar Karel slaakt een zucht van verlichting na het besluit van de gemeenteraad: "Ik ben ontzettend verheugd. Na twaalf jaar kan ik eindelijk waarmaken waar ik in geloof, "vertelt hij aan NH Nieuws. "Ik ben blij dat ook raadsleden het belang inzien van het behoud van de historie en de huisvesting van arbeidsmigranten."

Karel is al jaren bezig om het Rijksmonument te behouden in overleg met de Stichting Aankoop Joods Werkdorp. Dat overleg is stukgelopen. De eigenaar van het pand vindt het desondanks van het grootste belang om het verhaal van het Joods Werkdorp blijvend te vertellen. Dat zal gebeuren in samenspraak met joodse instanties.