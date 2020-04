IJmuidense houdt kinderen ook na 11 mei thuis: "Mijn kostbaarste bezit"

IJMUIDEN - Veel scholieren, ouders en verzorgers reageerden verheugd op het nieuws dat de kinderen na de meivakantie terug de schoolbanken in kunnen. Maar er zijn ook gezinnen waarbij de twijfel overheerst, uit vrees voor het coronavirus. Zo ook bij de IJmuidense Cindy Todirijo, die haar kinderen na 11 mei thuishoudt. "Als er wel iets gebeurt, dan vergeef ik het mezelf nooit."

Cindy, moeder van Duncan en Haijleigh, vindt dat er nog altijd te weinig bekend is over het coronavirus in relatie tot kinderen. "En dan hoor je op televisie wel zeggen dat het bijna niet voorkomt bij kleine kinderen, maar het zal je maar gebeuren. En misschien kunnen ze het wel overdragen op volwassenen. Dat zit in dan mijn hoofd en is een persoonlijke afweging. Ze spelen ook amper nog buiten met andere kinderen, om te voorkomen dat ze besmet raken", aldus de IJmuidense.



Duncan en Haijleigh zitten allebei op Basisschool De Zefier in IJmuiden, waar Cindy ook deel uitmaakt van de ouderraad. Ze wil geen enkel risico nemen en houdt de kinderen dus vooralsnog binnen. "Als het moet dan moeten ze, maar ik wil liever wachten. Dan kijken we na een of twee weken wat er gebeurt met de cijfers. Als dat goed gaat, dan zou ik ze wel weer naar school laten gaan. Ook volg ik met mijn man de ontwikkelingen in Denemarken, waar de kinderen alweer een week op school zitten."

Op de laptop van Duncan verschijnt via een beeldverbinding meester Arno. "Dit is een hele rare tijd natuurlijk. Het liefst heb je gewoon de leerlingen in de klas", vertelt hij. "Soms is het namelijk lastig om met leerlingen contact te krijgen op afstand, maar gelukkig reageert Duncan altijd en is hij ook echt een voorbeeld voor anderen."



Dat de kinderen geen contact hebben met anderen vindt ze jammer, maar de gezondheid is belangrijker, zo stelt ze. "Die sociale contacten komen vanzelf weer. Die paar weken, of paar maanden, overleven we wel natuurlijk."