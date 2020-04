Een vrolijke draai aan de dag: draaiorgel op tournee langs seniorenwoningen Intermaris

"Mensen komen allemaal naar buiten en genieten van een muziekje. Ze maken een dansje en zingen gezellig mee", vat orgelman Hiddo van Os de sfeer samen.

Hij reisde met zijn orgel vanuit zijn woonplaats Leiden naar Hoorn. De gezelligheid in de Grote Waal bevalt hem wel. "Je hebt hier in Hoorn ook een stadsdraaiorgel op zaterdag. De kinderen die naar mij toe komen, die zeggen ook 'krijgen we een snoepje?' ik zeg nou ik heb geen snoepjes bij me, sorry", lacht hij. "Dan zie je wel hoe een draaiorgel hier in Hoorn een plekje heeft verworven in de mensenharten."

