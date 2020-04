Kappersopleiding oefent vanuit huis op oefenhoofden: "Moeilijk bij de les te houden"

ZAANDAM - Vanuit haar achtertuin op een vakantiepark bij de Loosdrechtse Plassen geeft Marianne Hensen sinds haar school dicht is les. De docente uiterlijke verzorging op het Regio College in Zaandam, moet haar lessen totaal anders indelen dan ze gewend was.

De docente geeft nu drie keer in de week les vanuit haar achtertuin aan studenten van het MBO. Via een videoverbinding kunnen leerlingen vanuit hun eigen huis op oefenhoofden hun praktijklessen volgen. "De lessen zijn nu wel wat korter en je mist natuurlijk wel het sociale contact."

Schuine lok

Marianne gaf donderdagmiddag haar examenklas les in hoe je een schuine lok snijdt. Dat deed ze in eerste instantie voor, waarna de leerlingen zelf hun gang konden gaan. "Ik kan nu niet naast ze staan en het voor doen. Dat mis je wel."

Voor de school, de leerlingen en Marianne is het fijn dat de lessen - weliswaar onder andere omstandigheden - door kunnen gaan. Echter leven met name de leerlingen nog wel met wat stress. Voor hen is het nog onduidelijk wanneer en hoe hun praktijkexamen eruit gaat zien. "Iedere les krijg ik daar wel vragen over. Daar worden ze heel nerveus van."

Voorlopig zullen de lessen nog wel op afstand gegeven kunnen worden.